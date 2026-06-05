“Terra e libertà”. Dal 16 al 21 giugno Trame Festival

Sei giorni, tantissimi ospiti, storie da raccontare, date da ricordare, incontri, dibattiti: il Trame Festival si prepara alla quindicesima edizione con entusiasmo e la consapevolezza di essere diventato uno degli eventi più importanti sui temi della mafia, dei diritti, della libertà. Il titolo dice già molto “Terra e libertà” ed evoca subito il legame con i luoghi, con le persone e le battaglie civili. E si apre a pochi giorni con la strage di Amendolara che ha molto a che fare con la mafia, lo sfruttamento legato al territorio, i diritti negati, le conquiste e le ferite profonde.

Alla conferenza stampa che si è tenuta presso la Fnsi, il direttore artistico Giovanni Tizian, giornalista de Il Domani, parla di “compleanno importante” durante la presentazione del programma di eventi che si terranno a Lamezia Terme dal 16 al 21 giugno. “Terre e libertà è un titolo che serve a ricordare quanto è importante la battaglia di donne e uomini sul territorio. – dice – Si parlerà di tanti temi ma tutti convergono su quello principale, della libertà di vivere su un territorio libero dal compromesso mafioso”.

“Vi aspettiamo a Lamezia Terme, per noi questo traguardo è motivo di grande soddisfazione perché è la testimonianza di impegno e della crescita di quello che è diventato il principale evento di questo genere che si fa nel nostro Paese. – sottolinea Nuccio Iovene , Presidente di Fondazione Trame – Per sei giorni convergono in città giornalisti, attivisti, magistrati, rappresentanti delle istituzioni, scrittori che si occupano di mafia e del loro contrasto. Quest’anno ci saranno tantissime mostre e installazioni di arte contemporanea, teatro, musica, documentari. Il festival chiuderà con il film su Giulio Regeni di cui si è molto parlato ed è per noi motivo di orgoglio. Ci saranno anche tanti eventi costruiti sul territorio perché il Festival sta crescendo e sono coinvolti tanti luoghi della città”.

L’edizione 2026 attraverserà storie, diritti, memoria, attualità e impegno civile insieme a ospiti provenienti da tutta Italia.