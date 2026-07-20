Giornalismo sotto attacco in Italia

La Rai applica i codici a Report. E il resto?

Articoli
Giuseppe Giulietti
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Fa piacere apprendere che la Rai intenda applicare i codici a Report. Già che si trovano verificheranno anche rispondenza ai requisiti delle scelte che hanno portato alla distruzione della terza Rete? Verificheranno chi  e perché ha censurato il video sulla persona morta soffocata  a Bologna, come denunciato dal comitato di redazione della Rai Emilia Romagna? Verificheranno i ripetuti tentativi di oscurare Gaza e nascondere il massacro sino a parlare di un set appositamente costruito? Ci faranno sapere chi e perché ha allontanato autori e programmi sgraditi? Sarà nostra cura segnalare alla redazione di Report tutti i rapporti internazionali che hanno evidenziato la mancata applicazione in Italia del Media Freedom Act.

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