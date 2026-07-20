Giornalismo sotto attacco in Italia

Ranucci, per ora nessun audit

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Nessun audit al momento, ma l’avvio di approfondimenti sulla vicenda da parte della Commissione per il Codice Etico. Questa la decisione sul caso Ranucci da parte della Rai. “Nel rispetto delle proprie procedure interne e dei principi di correttezza, imparzialità e tutela dell’Azienda, Rai ha disposto l’avvio degli approfondimenti di competenza in relazione alla vicenda riguardante il vicedirettore Sigfrido Ranucci“, si legge infatti in una nota dell’azienda. “La Commissione per il Codice Etico, su impulso dell’amministratore delegato, procederà nei prossimi giorni alle 
attività istruttorie di propria competenza. Rai, in coerenza con le linee guida Ebu e nel rispetto del vigente Contratto di Servizio, è tenuta ad adottare criteri netti e chiari in relazione al giornalismo 
investigativo e d’inchiesta: a partire dal principio di imparzialità ed indipendenza, a quello di accuratezza nello svolgimento delle inchieste, a quello sulla verifica rigorosa delle fonti e alla gestione corretta di esse”. Nello stesso tempo “Rai -prosegue la nota- intende tutelare la propria immagine e quella del giornalismo del Servizio Pubblico fondato su professionisti che ogni giorno conducono con serietà, cura, professionalità e rispetto delle regole deontologiche il loro lavoro nelle testate nazionali, nelle redazioni regionali, nelle sedi delle corrispondenze estere, nei teatri che i nostri inviati coprono in tutto il mondo e nei tanti programmi di approfondimento e inchiesta che compongono i palinsesti Rai. L’attivazione delle verifiche interne costituisce un atto dovuto a tutela della Rai, delle persone coinvolte e dei principi che regolano l’attività del Servizio Pubblico”.  Contrariamente all’audit, l’avvio di un approfondimento da parte della Commissione per il Codice Etico non contempla la necessità di una richiesta di autorizzazione da parte della Procura che indaga sul caso.

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