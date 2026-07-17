Giornalismo sotto attacco in Italia

Rai: Di Majo-Natale, dare garanzie su Buttafuoco e Caterpillar

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Redazione
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“Nelle stesse ore in cui il Report della Commissione Ue sullo stato di diritto conferma le preoccupazioni per l’indipendenza della Rai, l’uscita di Pietrangelo Buttafuoco dal palinsesto di Radio 1, dopo il contrasto che lo ha opposto al Governo sulla partecipazione della Russia alla Biennale, da’ adito a legittime letture ‘politiche’. Se davvero il problema e’ soltanto la collocazione oraria di ‘Lupus in Fabula’, come da parte della Rai si e’ lasciato intendere, sara’ sufficiente individuare un altro spazio per una rubrica sui libri apprezzata dal pubblico. Diversamente sara’ difficile smentire chi interpreta questa scelta come una decisione dettata da ragioni estranee a valutazioni editoriali, della quale il servizio pubblico finirebbe per farsi esecutore”. Lo affermano in una nota i consiglieri di amministrazione Rai, Alessandro di Majo e Roberto Natale.

“Allo stesso tempo – aggiungono – e’ essenziale che la Rai faccia di tutto per garantire continuita’ alla straordinaria esperienza di ‘Caterpillar’, un programma che, con Massimo Cirri e Sara Zambotti, e’ stato capace di creare intorno a se’ un’autentica comunita’ civile, attiva sui valori della solidarieta’ e della sostenibilita’. E’ un patrimonio che la Radio Rai deve saper preservare in tutti i modi. I palinsesti in via di definizione devono dissipare ogni incertezza e confermare con chiarezza questa scelta” concludono i due consiglieri Rai.

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