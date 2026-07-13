Report: la nostra solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla redazione. Il comunicato del direttivo del Premio Morrione

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l Direttivo dell’associazione “Amici di Roberto Morrione ETS” esprime la propria solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla redazione di Report, con l’augurio che sia fatta al più presto completa chiarezza sulle responsabilità e gli obiettivi dell’attentato di cui l’amico e collega fu oggetto il 16 Ottobre scorso.

Ancor più vivamente oggi, di fronte agli attacchi e alla sguaiata campagna di delegittimazione in atto, siamo convinti che le inchieste di Report restino un punto di riferimento del Servizio Pubblico radiotelevisivo, un bene comune, un presidio di memoria e libertà democratiche. Per questo esprimiamo dolore e costernazione per la decisione del management della Rai di sospenderne le repliche estive, seppur “in via cautelativa”.

In attesa di nuovi sviluppi della vicenda, non solo giudiziari, il Direttivo dell’associazione Amici di Roberto Morrione ETS invia un solidale abbraccio a tutti gli amici e i colleghi della redazione di Report.

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