Al Salone In testa la quarta edizione del Concorso Vetrine di Leali delle Notizie

0 0

È andato al Salone In Testa (via Dante Alighieri 6) il premio per la miglior vetrina nella quarta edizione del concorso indetto da Leali delle Notizie nell’ambito del XII Festival del Giornalismo di Ronchi dei Legionari.

Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente dell’associazione, Luca Perrino, presenti anche Claudia Lauriola, Romina Zangirolami e Maria Grazia Doria, collaboratrici dell’associazione e dall’assessore comunale alle attività produttive, Gianpaolo Martinelli, alla titolare, Cristina Dorni, premiando così l’originalità dell’allestimento realizzato in occasione della manifestazione che, dal 9 al 14 giugno, ha portato a Ronchi dei Legionari centinaia di ospiti e tanti spunti di riflessione sui principali temi di attualità, ma non solo.

Si chiama “La bellezza fa notizia” l’opera, realizzata interamente utilizzando carta da giornale e che, va detto, si deve all’estro, alla creatività ed alla bravura dell’artista Melissa Pulici. I fogli di giornale vestono un manichino che indossa anche un paio d’ali, riferimento alle notizie che volano e al nome dell’associazione.

Anche quest’anno commercianti, esercenti e artigiani hanno aderito con entusiasmo al concorso, dando così il proprio contributo a far vivere lo spirito del Festival anche oltre la nuova location del parco Excelsior di via Roma. Durante l’evento e nei giorni immediatamente successivi, pubblico e ospiti sono stati invitati a passeggiare per le vie cittadine e a votare la vetrina più bella.

“E’ un modo per condividere con tutti la bellezza e l’importanza di questo Festival – ha detto Luca Perrino – ma anche per coinvolgere la città e le sue espressioni commerciali. Cristina ed il suo staffi, assieme a Melissa, hanno saputo mettersi in gioco, ha realizzato una vetrina che guarda alla professione del giornalista e, proprio, alla bellezza del tramettere una notizia ed ha ben meritato questo piccolo riconoscimento. Ringrazio tutti i partecipanti e mi auguro che, alla prossima edizione, siano ancor più numerosi”.

Un plauso è arrivato anche dall’assessore Martinelli, il quale ha sottolineato come il Festival del Giornalismo sia un appuntamento di qualità, inclusivo e che coinvolge moltissimi attori in una città che è sempre densa d’iniziative culturali. Un Festival che l’amministrazione comunale sostiene e incoraggia, così come crede in un commercio florido al servizio della città. “Ben vengano – sono state le sue parole – questo genere di iniziative che mettono assieme cultura ed attività produttive”.

“Sono felice per questo successo ed orgogliosa di aver partecipato a questo concorso. Condivido questa vittoria – ha commentato Cristina Dorni – non solo con Melissa, che ringrazio per aver tradotto in realtà artistica una mia idea, ma anche con tutto il mio affiatato staffi: Eleonora Musig, Tharin Tentor, Aurora Puccio e Rosy D’Arpa. Questa affermazione è anche la loro”.

(Foto di Katia Bonaventura)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21