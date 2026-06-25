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SALUTE MENTALE: L’ASSOCIAZIONE FIORI D’ACCIAIO PRESENTA IN CAMPIDOGLIO IL LIBRO

“IL COMPAGNO ADULTO”

Interviene al dibattito l’On. Daniela Ruffino, deputata di Azione e promotrice della proposta di legge per la prevenzione e il contrasto del ritiro sociale nei giovani

L’Associazione Fiori d’Acciaio presenta a Roma, il prossimo giovedì 2 luglio, alle ore 18.00, in Campidoglio presso la Sala del Carroccio, il volume “Il Compagno Adulto. Il modello Fiori d’Acciaio”. L’evento rappresenta una importante occasione di confronto ed approfondimento, con le Istituzioni e le Associazioni del settore, sul tema del ritiro sociale giovanile e del fenomeno Hikikomori, in costante crescita in Italia.

Al centro dell’incontro c’è il modello del Compagno Adulto, sviluppato e sperimentato dall’Associazione Fiori d’Acciaio in dieci anni di ricerca ed intervento, come strumento di supporto e accompagnamento per adolescenti e giovani in condizioni di isolamento sociale. Un approccio che, negli anni, ha dato vita a numerosi progetti rivolti ai ragazzi coinvolti e alle loro famiglie.

Introduce i lavori Davide Sarchi, vicecoordinatore Azione Under30 Roma. Interviene al dibattito l’On. Daniela Ruffino, deputata di Azione e promotrice della proposta di legge per la prevenzione e il contrasto del ritiro sociale nei giovani e del fenomeno Hikikomori. A seguire, gli interventi delle curatrici del testo Eugenia Cassandra, presidente dell’Associazione Fiori d’Acciaio, e Diana Paolantoni, vicepresidente dell’associazione, da anni impegnate nella progettazione e realizzazione di azioni mirate ai giovani Hikikomori e alle situazioni di disagio sociale. Insieme alla dottoressa Nadia Trecca, si occupano inoltre del progetto “Il Ragazzo Invisibile”, volto all’attivazione del numero verde nazionale “Fuori dalla Stanza”, un servizio di supporto rivolto ai ragazzi in ritiro sociale e alle loro famiglie.

Ed infine, i contributi di Giovanna Dragonetti, dell’Associazione Hikikomori Italia Genitori ETS, e della dottoressa Regina Picozzi, medico e psicoterapeuta, con la loro esperienza sul tema della prevenzione, dell’ascolto e dell’accompagnamento delle famiglie.

Conclude i lavori Flavia De Gregorio, capogruppo Azione in Campidoglio. Modera Valerio D’Angeli, coordinatore Azione Under30 Roma.

L’iniziativa rappresenta, dunque, un significativo momento di riflessione sulle strategie di prevenzione ed intervento, valorizzando il ruolo e l’azione sinergica tra Istituzioni, Associazioni del settore e famiglie nella costruzione di reti di ascolto e sostegno efficaci per i ragazzi in ritiro sociale.

Email: fioridacciaio2016@gmail.com

Sito web: www.fioridacciaio.net

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