Libertà di culto. La piazza delle tre Culture

L’inchiesta condotta su giovani ragazze italiane e francesi sull’utilizzo della pillola anticoncezionale ha rivelato nuove prospettive su questa tecnologia di genere, storicamente considerata uno strumento di emancipazione femminile e femminista. Tuttavia, i dati raccolti in questo studio sociologico mostrano che non è più così: come interpretare questa nuova coscienza sessuale tra le ragazze europee?