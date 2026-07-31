Giornalismo sotto attacco in Italia

Il ritardo sul caso Almasri la squalifica – Lettera aperta al Ministro Nordio

Opinioni
Massimo Marnetto
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Ministro della Giustizia, Carlo Nordio,

Lei ha consegnato alla Procura Generale di Roma l’ordine di cattura emesso dalla Corte Penale Internazionale per crimini contro l’umanità, nei confronti di Osama Almasri, con 18 mesi di ritardo. Lei aveva il dovere di trasmettere quell’ordine subito e senza valutazioni discrezionali, ma non l’ha fatto.

Ministro Nordio,
questo gravissimo ritardo la squalifica politicamente e professionalmente. Dovrei chiederle di dimettersi, ma sarebbe inutile. Per lasciare la propria carica dopo un inadempimento così clamoroso, serve il senso della ”disciplina e onore”. Doti civili che lei non ha mostrato di possedere. Rimanga pure sulla sua poltrona, a monito del danno che causa l’inadeguatezza al potere.
Con vigilanza democratica

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