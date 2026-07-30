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Sul tema della pace ormai vige la polarizzazione: o sei contro tutte le armi e tutte le guerre oppure sei un bellicista. In realtà, esiste la via mediana di una possibile diplomazia europea, scortata da un possibile esercito europeo, pronto solo alla difesa. Ma è una posizione difficile da sostenere. E che mi è costata la critica di molti amici pacifisti ”senza se e senza ma”.

Io invece rivendico il valore dei se e dei ma, perché modellano posizioni più articolate, alla base della mediazione e della diplomazia. Non condivido chi dice che tutte le guerre sono sbagliate: lo sono quelle di offesa e occupazione, mentre sono giuste quelle di difesa e liberazione.

Una cosa però l’ho chiara: se non si vuole rovinare una cena estiva, è meglio non parlare di pace. I pacifisti azzannano.

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