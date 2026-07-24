Giornalismo sotto attacco in Italia

Fiorenza Taricone ospite dell’Anpi a Formia

News
Redazione
0 0

«Donne e uomini, pace e guerra», l’ultimo libro della professoressa Fiorenza Taricone verrà presentato il 25 luglio nella sede dell’Anpi di Formia (via S. Giuseppe Lavoratore) alle 18. Dialogano con l’autrice Ermisio Mazzocchi, Maria Rosaria Battaglia, Sara Di Nitto e Teresa Pampena con la moderazione di Graziella Di Mambro, responsabile legalità di Articolo 21.

Il libro indaga il rapporto millenario di donne e uomini rispetto al binomio guerra-pace. Sovrane, reggenti, compagne di condottieri, donne al seguito delle armate francesi, vivandiere, cantiniere, patriote risorgimentali raccontano di una presenza costante femminile, spesso legata alla sopravvivenza, senza rinunciare alla speranza della pace. Con la Grande Guerra le donne si dividono fra interventismo e pacifismo, ma il progetto politico di una organizzazione della pace si fa più netto. Il bellicismo fascista con il suo epilogo vede le donne militarizzate e la Resistenza partigiana che impugna armi per una futura Repubblica. Il libro analizza il dibattito che ha portato alla fine degli anni Novanta alla legge sul volontariato militare maschile e femminile terminando nell’Appendice con le Nobel per la Pace.

Dopo l’incontro l’evento «pastasciutta antifascista» nella stessa sede, dalle 20.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Colpi d’ascia e intimidazioni al Rifugio “Gino e Massimo”

Alekos Prete

Una targa per i caduti di El Alamein a Latina. L’Anpi: inaccettabile rievocazione del fascismo

Redazione

Pastasciutta antifascista a Gubbio 25 luglio

Redazione

Rai, caso Fakir: consiglieri chiedono chiarimenti all’Ad sulla censura del servizio Tgr

Redazione

Rai: Di Majo-Natale, dare garanzie su Buttafuoco e Caterpillar

Redazione

Il futuro della cittadinanza europea passa per Trento: al via la Summer School della Fondazione Antonio Megalizzi

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.