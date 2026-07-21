Giornalismo sotto attacco in Italia

Rai, caso Fakir: consiglieri chiedono chiarimenti all’Ad sulla censura del servizio Tgr

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Redazione
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“Apprendiamo con forte preoccupazione quanto denunciato dal Comitato di Redazione della Tgr Emilia-Romagna, da Usigrai e Fnsi in merito alla mancata messa in onda del servizio realizzato sulla morte di Abderrahim Fakir durante un intervento della Polizia di Stato a Bologna. È una decisione grave, che investe la credibilità dell’informazione del servizio pubblico e il diritto dei cittadini a essere informati in modo completo e tempestivo, tanto più nella Regione che ancora ricorda la drammatica vicenda di Federico Aldrovandi”. Lo scrivono in una nota i tre consiglieri d’amministrazione Rai di Majo, Di Pietro e Natale.

   “Per queste ragioni – affermano – chiediamo all’Ad Rai di riferire al Consiglio di amministrazione, chiarendo le motivazioni che hanno portato alla mancata trasmissione del servizio e verificando il pieno rispetto delle garanzie editoriali e professionali previste per i giornalisti Rai. Il servizio pubblico non può permettersi episodi che rischiano di comprometterne l’autorevolezza e il rapporto di fiducia coi cittadini”.

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