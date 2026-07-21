Non siamo nel Far west dell’Ottocento, neppure a Minneapolis ai tempi dell’uccisione dell’afroamericano George Floyd, nemmeno negli Stati Uniti dominati dalle violenze degli agenti di Ice, una sorta di pretoriani al servizio di Trump. Non dovremmo avallare alcuna legge del taglione o trasformarci in pistoleros vendicativi, fautori delle ronde notturne contro gli immigrati, neanche giustificare il concetto di sicurezza adottato a Bologna nel quartiere periferico del Pilastro, e poi trasformato in uno stato di polizia. Se lo facessimo saremmo gia’ sconfitti.
Un video dimostra la violenza ingiustificata delle forze dell’ordine, e ritrae gli ultimi istanti di vita di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia al rione Pilastro a Bologna, nell’area condominiale di via Svevo dove l’uomo abitava. Le immagini sono riprese da una finestra. Fakir è steso a terra, con la faccia contro l’asfalto, bloccato da due agenti e una terza persona. Urla per il dolore e chiede aiuto. Dopo alcuni minuti l’uomo smette di gridare e di lamentarsi, mentre gli agenti procedono legandogli i piedi. Fakir non si muove più. Attorno ci sono i sanitari che non intervengono, ruotano il suo corpo, ma ormai è morto. Un omicidio, esattamente come quello di George Floyd a Minneapolis, di Federico Aldrovandi a Ferrara, di Stefano Cucchi, e di molti altri meno conosciuti.
La nuova strategia della tensione
Non siamo nel Far west dell’Ottocento, neppure a Minneapolis ai tempi dell’uccisione dell’afroamericano George Floyd, nemmeno negli Stati Uniti dominati dalle violenze degli agenti di Ice, una sorta di pretoriani al servizio di Trump. Non dovremmo avallare alcuna legge del taglione o trasformarci in pistoleros vendicativi, fautori delle ronde notturne contro gli immigrati, neanche giustificare il concetto di sicurezza adottato a Bologna nel quartiere periferico del Pilastro, e poi trasformato in uno stato di polizia. Se lo facessimo saremmo gia’ sconfitti.