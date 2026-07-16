Giornalismo sotto attacco in Italia

Il futuro della cittadinanza europea passa per Trento: al via la Summer School della Fondazione Antonio Megalizzi

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Redazione
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Torna a Trento, dal 22 al 26 luglio, la Summer School del Progetto Ambasciatori, l’iniziativa della Fondazione Antonio Megalizzi, giunta alla sua sesta edizione, per formare giovani universitari e neolaureati a portare l’educazione civica europea nelle scuole di ogni ordine e grado.
L’obiettivo è dare continuità all’impegno di Antonio Megalizzi, traducendo temi complessi come i diritti, la partecipazione e l’integrazione europea in percorsi formativi chiari e stimolanti per le nuove generazioni. Un percorso che, dalla nascita del progetto, ha già saputo coinvolgere oltre 15.000 studenti e studentesse in tutta Italia. La cerimonia inaugurale, aperta a tutta la cittadinanza, si terrà mercoledì 22 luglio alle ore 15:00 presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Geremia a Trento. Ad aprire ufficialmente la sesta edizione sarà un momento di forte valore istituzionale: un videomessaggio della Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, istituzione che anche quest’anno ha rinnovato l’Alto Patrocinio alla Summer School, confermando la rilevanza internazionale dell’iniziativa. Seguiranno i saluti dei rappresentanti dei partner e delle autorità locali, tra cui Federica Megalizzi (Presidente della Fondazione Antonio Megalizzi), Claudia Colla (Capo della Rappresentanza della Commissione europea a Milano), Giulia Casonato (Assessora con delega in materia di politiche sociali, casa e partecipazione del Comune di Trento), Barbara Poggio, Prorettrice alle politiche di equità e diversità dell’Università di Trento, Giorgio Fracalossi, Presidente BTS Banca Trentino-Südtirol. Il momento centrale del pomeriggio sarà affidato al Prof. Michele Nicoletti dell’Università di Trento, che terrà la Lectio Magistralis dal titolo: “Il futuro della cittadinanza europea: diritti, responsabilità e partecipazione”. Un intervento cruciale per tracciare le coordinate valoriali dei cinque giorni di formazione, offrendo ai nuovi Ambasciatori
e Ambasciatrici una chiave di lettura profonda sulle sfide attuali e sul ruolo dei giovani nella costruzione dello spazio democratico europeo.
Il programma della settimana alternerà lezioni frontali, dibattiti e workshop guidati da esperti, docenti e giornalisti. Le 30 persone partecipanti acquisiranno gli strumenti metodologici e comunicativi necessari per stimolare il pensiero critico degli studenti e diffondere una cittadinanza europea consapevole, partecipata e intergenerazionale. Il Progetto Ambasciatori è un’iniziativa promossa dalla Fondazione Antonio Megalizzi e realizzata con il sostegno della Rappresentanza a Milano della Commissione europea, della Fondazione Compagnia di San Paolo, di BTS Banca Trentino-Südtirol e della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. La Summer School ha inoltre ricevuto
l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo e si realizza con il supporto dell’Università di Trento.

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