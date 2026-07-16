Giornalismo sotto attacco in Italia

La Redazione di Report, riunita oggi, ha votato all’unanimità per esprimere solidarietà a Sigfrido Ranucci

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“La Redazione di Report, riunita oggi, ha votato all’unanimità per esprimere solidarietà a Sigfrido Ranucci”. Lo scrive la redazione in una nota.
“La squadra annuncia la prosecuzione dell’iniziativa a difesa di Report e della sua storia. Per questo rilancia la campagna social per condividere le repliche sospese dalla Rai e prepara uscite pubbliche per riaffermare la correttezza delle inchieste realizzate in questi 30 anni, inchieste che hanno superato indenni centinaia di querele e richieste di risarcimento milionarie, grazie all’inattaccabilità del lavoro giornalistico svolto. Tutta la squadra continuerà  il lavoro già avviato per la prossima stagione, con rinnovato impegno, indipendenza e libertà”

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