Pastasciutta antifascista a Gubbio 25 luglio

Sabato 25 luglio, nell’83esimo anniversario della caduta del fascismo e nell’80esimo della Repubblica, anche a Gubbio, come nel resto d’Italia, si organizza la “Pastasciutta antifascista”.

Un’iniziativa della sezione eugubina dell’Anpi “Walkiria Terradura” in collaborazione con Istituto Cervi, Articolo 21, Spi Cgil e Libera Repubblica di Alcatraz.

E l’appuntamento, con il suo ricco programma, è proprio ad Alcatraz, frazione Santa Cristina, a metà strada tra Gubbio e Perugia, alle ore 13.

Si comincia naturalmente con il momento conviviale: un pranzo con tagliatelle all’amatriciana o alle zucchine, dolci e cocomero.

Alle 15 la partigiana 101enne Mirella Alloisio presenterà il libro “Quand’ero Rossella”, sulla sua attività nella Resistenza.

Alle 16 letture di Lucia D’Acri e Michele Pastorelli da “Sette fratelli e un padre”, i Cervi in un discorso di Piero Calamandrei.

A seguire, il costituzionalista Mauro Volpi parlerà con Beppe Giulietti (coordinatore nazionale di Articolo 21) della riforma elettorale del governo Meloni, che oltre 160 giuristi ritengono incostituzionale.

Ma anche musica, canti “resistenti” e balli con Michele Menichetti e Lorenzo Ghirelli e il documentario “Pane e partigiani” di Marino Marini.

Sempre nell’ambito delle iniziative della Pastasciutta Antifascista e in occasione del centenario della nascita di Dario Fo, premio Nobel per la Letteratura 1997, Mario Pirovano sarà in scena con “Vorrei morire anche stasera se dovessi pensare che non è servito a niente”. Tre storie partigiane di Dario Fo e Franca Rame. L’appuntamento è il 29 luglio alle 18,30 all’ex Refettorio della Biblioteca Sperelliana.

Per partecipare alla Pastasciutta Antifascista (costo 18 euro) si può prenotare, anche tramite Whatsapp, al numero 3313664471.

La “Pastasciutta antifascista” venne organizzata per la prima volta, esattamente 83 anni fa, nel Reggiano, dalla famiglia di Alcide Cervi, i cui sette figli sarebbero stati fucilati appena cinque mesi più tardi dai repubblichini per la loro attività partigiana, “esposti alle rappresaglie delle camicie nere probabilmente anche per colpa di quella pastasciutta, più potente di un manifesto politico”.