La pastasciutta antifascista di Ronchi dei Legionari

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Grande successo, sabato scorso a Ronchi dei Legionari, per la seconda edizione della pastasciutta antifascista organizzata dalla sezione cittadina dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia. Ben 180 persone si son data appuntamento al palatenda allestito negli spazi della parrocchia di Santo Stefano, nel rione di Vermegliano. A ricordare la simbologia, ma anche l’importanza di questo evento, è stata la presidente dell’Anpi, Marina Cuzzi, alla presenza, tra gli altri, del vicesindaco, Enrico Papais, dell’assessore alla cultura, Monica Carta, dei consiglieri comunali, Lucia Comuzzi e Savio Cumin e del consigliere regionale, Diego Moretti. Il ricavato della manifestazione, ma anche quello della lotteria promossa per l’occasione, è stato interamente destinato alla Fondazione “Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin”. “Un riconoscimento”, ha detto Cuzzi”, per il loro impegno nei confronti dei bambini, ma anche il riconoscimento di un’attività portata avanti con mille difficoltà”. Una ricorrenza all’insegna della condivisione, dello stare insieme, dei valori di antifascismo, libertà, giustizia e democrazia che si ispira all’iniziativa che fu, tanti anni fa, della famiglia Cervi.

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