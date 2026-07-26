Giornalismo sotto attacco in Italia

Pastasciutta antifascista a Formia e riflessione sulle donne partigiane

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Redazione
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Un bel pomeriggio a Formia per parlare delle donne e in generale del ruolo delle donne nelle guerre, con una lectio magistralis della professoressa Fiorenza Taricone, ospite della sede Anpi per presentare il suo ultimo libro in una giornata speciale, quella del 25 luglio. Molti gli spunti di riflessione e le domande del pubblico. All’incontro è intervenuto anche il professor Ermisio Mazzocchi che ha ripercorso i punti salienti del libro “Donne e uomini, pace e guerra”. L’introduzione dell’evento, coordinato da Graziella Di Mambro,  è stata curata dall’avvocata Maria Rosaria Battaglia, del coordinamento donne Anpi e le conclusioni sono state affidate a Teresa Pampena, presidente dell’Anpi provinciale di Latina. Il pomeriggio di impegno è proseguito con la pastasciutta antifascista, evento ormai divenuto tradizionale a Formia come in molte altre città italiane.

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