Giornalismo sotto attacco in Italia

La verità sulla strage di Bologna scritta nelle sentenze

Articoli
Daniele Biacchessi
0 0

Siamo giunti al 46esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna e i tentativi di riscrivere la storia dell’eccidio più grave avvenuto in Italia in tempo di pace sono ancora attuali. Il revisionismo deve essere combattuto con la verità dei fatti oggettivi provati e verificati in via definitiva dai tribunali. Sulla bomba della stazione la verità esiste. 

 
L’ultima sentenza.

La sentenza della Corte di Cassazione del 1 luglio 2025 condanna all’ergastolo Paolo Bellini e mette la parola fine al processo sui mandanti della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 (85 morti e 200 feriti). Un attentato di chiara marca fascista, così dicono tutte le sentenze emesse da vari tribunali nel corso di molti anni di indagini, in seguito a clamorosi depistaggi messi in campo da funzionari infedeli dello Stato. 

La Cassazione ha confermato il fine pena mai per Paolo Bellini e resa certa la ricostruzione, insieme al verdetto anch’esso passato in giudicato su Gilberto Cavallini, sul filo nero che ha collegato l’eversione di destra, la Loggia massonica P2 e l’orrore della sala d’aspetto di seconda classe della stazione di Bologna. 
I giudici della VI sezione della Suprema corte hanno confermato la condanna a 6 anni per l’ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel per depistaggio e a quattro anni per Domenico Catracchia, amministratore di alcuni condomini di via Gradoli a Roma, per false informazioni al pubblico ministero.

Il filo nero che lega tutti i processi.
Paolo Bellini è un killer a pagamento al soldo della criminalità organizzata e terrorista di destra. Il 2 agosto 1980 organizzò il trasporto dell’ordigno in una valigia contenente 25 chilogrammi di esplosivo tipo Compound B, poi collocata nella sala d’aspetto della stazione. L’elemento principale a carico di Bellini era un fotogramma di un filmino amatoriale, girato da un turista tedesco a Bologna la mattina del 2 agosto 1980, nel quale si vede un volto riconosciuto dall’ex moglie come quello dell’imputato. 
Quello contro Bellini è un verdetto che contribuisce alla ricostruzione in termini più ampi di quella che fu una stagione di terrore e depistaggi. Bellini si “unisce” definitivamente ai Nar Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini (condannati in via definitiva) e Gilberto Cavallini (condannato all’ergastolo), terroristi finanziati da Licio Gelli e coperti dai servizi segreti.
 

Gli esecutori materiali.
Valerio Fioravanti e Francesca Mambro sono stati condannati all’ergastolo come esecutori materiali.
Luigi Ciavardini viene condannato a 30 anni in quanto minorenne all’epoca dei fatti.
Gilberto Cavallini, membro e fondatore dei Nuclei Armati Rivoluzionari, è condannato all’ergastolo in via definitiva per concorso nella strage. 

 
I mandanti e i rapporti con apparati dello Stato e massoneria.

Paolo Bellini, condannato all’ergastolo è ritenuto come uno degli esecutori/gestori collegati ai piani alti sovversivi.
Licio Gelli della Loggia P2, Umberto Ortolani, braccio destro di Gelli, Federico Umberto D’Amato, alla guida dell’Ufficio Affari Riservati del Viminale e il giornalista Mario Tedeschi sono indicati nelle motivazioni delle ultime sentenze come mandanti, finanziatori ed organizzatori occulti appartenenti o contigui alla loggia P2 e agli apparati statali. 

 
Le motivazioni dell’eccidio. 

La strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980  rientrava in una strategia eversiva di stampo neofascista mirata a destabilizzare l’assetto democratico del Paese. Bologna fu colpita perché era il crocevia della rete ferroviaria italiana ed era la città laboratorio sul piano politico. I giudici hanno evidenziato il ruolo di finanziamento e organizzazione da parte di poteri occulti (la P2 di Gelli) e di apparati di sicurezza (Ufficio Affari riservati del Ministero dell’Interno), per sviare le indagini e proteggere i terroristi neri.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Pirlo, la Russia e l’indignazione a corrente alternata

Giuseppe Giulietti

Dalla parte dei lei – Le donne votano per la prima volta: un diritto eppure una conquista difficile inseguita fin dai primi movimenti femministi a cavallo del ‘900

Mariangela Gritta Grainer

Gaza e le parole inaccettabili di Brunori

Sandra Cecchi

Caso Brunori, intervengono anche i consiglieri Rai

Redazione

Scontro sulle carceri tra Nordio e De Lucia. L’Anm difende il procuratore di Palermo

Redazione

Fabio Anselmo: “Lo Stato non può stabilire che alcune vite contino meno di altre”

Roberto Bertoni
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.