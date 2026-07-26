Giornalismo sotto attacco in Italia

Caso Brunori, intervengono anche i consiglieri Rai

Articoli
Redazione
0 0

”Stanno arrivando anche al CdA Rai rimostranze per il modo in cui, venerdì sera, il corrispondente Rai Giovanbattista Brunori ha riferito dei drammatici scontri in Cisgiordania, parlando dell’attacco palestinese ad “alcuni israeliani che stavano facendo un’escursione”. Ovvie le proteste di chi chiede sia chiamata col suo nome – e non derubricata a passeggiata turistica – l’occupazione messa in atto dai coloni col supporto del governo Netanyahu. Compete al servizio pubblico evitare di farsi portavoce – anche involontariamente – di posizioni propagandistiche che hanno il solo effetto di esacerbare la discussione su un tema tanto caldo”. Lo sottolineano in una nota i consiglieri d’amministrazione Rai Alessandro di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale.

(Ansa)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Dalla parte dei lei – Le donne votano per la prima volta: un diritto eppure una conquista difficile inseguita fin dai primi movimenti femministi a cavallo del ‘900

Mariangela Gritta Grainer

Lo scivolone inaccettabile di Brunori

Sandra Cecchi

Scontro sulle carceri tra Nordio e De Lucia. L’Anm difende il procuratore di Palermo

Redazione

Fabio Anselmo: “Lo Stato non può stabilire che alcune vite contino meno di altre”

Roberto Bertoni

Dopo la Pastasciutta Antifascista, per la Strage di Bologna ritorna la pista palestinese

Loris Mazzetti

“Grave lesione della giustizia minorile”. Le critiche degli avvocati al decreto-maranza

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.