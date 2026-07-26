Caso Brunori, intervengono anche i consiglieri Rai

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”Stanno arrivando anche al CdA Rai rimostranze per il modo in cui, venerdì sera, il corrispondente Rai Giovanbattista Brunori ha riferito dei drammatici scontri in Cisgiordania, parlando dell’attacco palestinese ad “alcuni israeliani che stavano facendo un’escursione”. Ovvie le proteste di chi chiede sia chiamata col suo nome – e non derubricata a passeggiata turistica – l’occupazione messa in atto dai coloni col supporto del governo Netanyahu. Compete al servizio pubblico evitare di farsi portavoce – anche involontariamente – di posizioni propagandistiche che hanno il solo effetto di esacerbare la discussione su un tema tanto caldo”. Lo sottolineano in una nota i consiglieri d’amministrazione Rai Alessandro di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale.

(Ansa)

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