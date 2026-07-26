Giornalismo sotto attacco in Italia

Lo scivolone inaccettabile di Brunori

Articoli
Sandra Cecchi
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Definire “escursionisti” i coloni  che razziano e uccidono i palestinesi in Cisgiordania è un disonore per il tg1 ed il tg2 che hanno mandato in onda quel servizio firmato da Giovan Battista Brunori,  capo sede di Tel Aviv

È un disonore per i capiredattori, vicedirettori e direttori che ne hanno avallato la messa in onda

È un disonore per tutti i giornalisti onesti che devono condividere la categoria con chi nega la realtà della storia 

Dovrebbe essere un disonore anche per l’autore del servizio, ma dubito sia così in quanto il suddetto non è nuovo a tali obbrobri.

Sarà un disonore per sindacati e ordine dei giornalisti se anche questa volta non trarranno le dovute conseguenze.

Per fortuna le dovute conseguenze le stanno già traendo decine di migliaia di persone che in rete stanno dimostrando tutto il loro sdegno. E sono davvero stanche di dover continuare a pagare il canone RAI.

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