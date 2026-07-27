Pirlo, la Russia e l’indignazione a corrente alternata

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Non abbiamo mai sopportato Putin e il suo regime, spaventoso intreccio di zarismo e stalinismo.

Non lo abbiamo sopportato ben prima della nefasta invasione dell’Ucraina, quando nel suo mirino erano già finiti giornalisti, intellettuali, editori indipendenti, oppositori.

Allora, tuttavia, nessuno invocava le sanzioni, perché l’Italia di Berlusconi era più interessata a intrufolarsi sotto le coperte dorate dello zar.

Finalmente dopo l’invasione l’Europa ha preso coscienza di quei misfatti e ha deciso per le sanzioni.

Non siamo tra quelli che le contestano, ma vorremmo capire il criterio: Pirlo deve dimettersi da allenatore, il presidente della biennale di Venezia Buttafuoco, ente autonomo per statuto, subisce un taglio di due milioni al suo budget, ma il capo dei putinisti italiani, Matteo Salvini, resta al suo posto, indisturbato .

Forse Pirlo è ritenuto più rappresentativo del ministro Salvini?

Chi, ogni giorno, chiede al cosiddetto “campo largo” di avere una posizione comune e coesa sull’Ucraina dimentica o finge di dimenticare di chiedere alla destra di mettere fuori la Lega, sia dal governo, sia dalla coalizione.

Chi esige le sanzioni contro Putin perché, invece, dimentica di chiederle contro Trump e Netanyahu, contro le continue violazione della legalità internazionale, contro il genocidio in atto.

Perché si finge di non vedere?

C’é forse una norma non scritta che vieta di sanzionare Stati Uniti e Israele?

La nostra indignazione non può essere ristretta nei confini dell’etnia, della fede, degli interessi, del colore della pelle.

Oggi i palestinesi, per usare una espressione cara a Papa Francesco, poi ripresa anche da Leone, sono considerati “scarti umani”, carne da macello.

Per noi, invece sono esseri umani, portatori di dignità e diritti.

Chi si indigna per Pirlo, finga almeno di indignarsi anche per le bambine e i bambini palestinesi.

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