L’inutile guerra. Per il c.d. Occidente, una beffa

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Il tiranno Dionigi di Siracusa era stupito del fatto che una vecchietta pregava per la sua salute e vita. Giunta dinanzi al tiranno la donna spiegò semplicemente: “Da quando sono nata sono passati tanti capi, ognuno era peggio del predecessore. Voglio che tu viva per non peggiorare ancora il destino dei siracusani.” Come non pensare a questa antica vicenda, visto l’esito della guerra contro l’Iran. Morto Khamenei, sono arrivati comandanti peggiori. Al peggio non c’è fine.

Nello stesso Medioriente, nel 1995, un seguace del partito “Potere Ebraico” (quello di Ben-Gvir) uccise il Presidente Begin, colpevole della pace con i Palestinesi. Come logica conseguenza arrivò al potere Netanyahu (lui!), che ancora oggi segue l’estrema destra razzista nelle varie guerre intraprese. Ne soffre la politica di tutto il Medioriente, dall’Iran alla Palestina e nello stesso Israele.

Forse è un poco più accorto Trump che è sceso a patti con l’Iran dei peggiori Pasdaran, facendo credere di avere vinto la guerra. C’è che ci crede, Rutte, ad esempio, per coinvolgere tutto l’occidente nella “storica vittoria”, ha rivelato l’effettiva disponibilità dei governi europei che hanno fatto decollare aerei con le bombe per l’Iran. L’Usaf, però, è stata costretta a muovere le bombe due volte prima di bombardare. Con questo accorgimento tutti sono contenti, soprattutto i governi europei che possono far credere di aver agito in linea con la Convenzione di Ginevra. Esiste ancora.

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