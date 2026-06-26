Queens of Dystopia: le donne che trasformano lo stigma in rivoluzione

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Ci sono storie che costringono a fermarsi. Non perché offrano risposte semplici, ma perché mettono in discussione il modo in cui una società costruisce il giudizio. La mia personale vicenda giudiziaria, al di là degli aspetti processuali, mi ha portato a riflettere su quanto velocemente una persona, e soprattutto una donna, possa essere definita da uno sguardo esterno, da una narrazione pubblica, da un’etichetta che rischia di diventare più forte della sua stessa identità. Mi domando quanto il confine tra giustizia, percezione e stigma sia davvero netto. E quanto, ancora oggi, il giudizio collettivo finisca per sovrapporsi alla complessità delle persone. Da questa riflessione individuale nasce questo articolo corale. Perché la distopia non è soltanto quella raccontata nei romanzi: è ogni contesto in cui il pregiudizio diventa una gabbia e il diritto di essere ascoltate deve essere continuamente riconquistato. A queste mi riferisco: alle donne che attraversano il giudizio senza lasciare che sia il giudizio a definirle. Donne che trasformano lo stigma in consapevolezza, il silenzio in voce e la sopravvivenza in un atto di cambiamento.

A ben pensarci, la distopia non è solo un futuro immaginario; per molte donne è sempre stata il presente. Ce l’ hanno narrata come un genere letterario, un esercizio di fantasia, un mondo deformato dove i diritti evaporano, i corpi vengono controllati, le parole censurate e la libertà diventa un privilegio. Eppure basta osservare la storia con una lente di genere per accorgersi che, per milioni di donne, la distopia non è mai stata fantascienza ma ordinaria amministrazione. La differenza è che non aveva scenografie futuristiche. Aveva cucine, tribunali, ospedali, luoghi di lavoro, famiglie, Parlamenti.

Le vere Queens of Dystopia sono donne che hanno abitato mondi costruiti contro di loro e hanno avuto il coraggio di riscriverne le regole. Non sono eroine perfette. Sono sopravvissute. E spesso è molto più rivoluzionario.

La società ama le donne purché rimangano leggibili: la santa, la madre, la moglie, la vittima, la musa. Ma quando una donna sfugge al copione, il sistema produce immediatamente il suo anticorpo preferito: lo stigma. Troppo ambiziosa, troppo sensuale, troppo fredda, troppo arrabbiata, troppo libera. Curiosamente, un uomo definito “determinato” diventa facilmente una donna “aggressiva”; un leader diventa un’“autoritaria”; un visionario diventa un’“isterica”. La lingua non descrive soltanto la realtà: la governa e le donne sanno bene che il patriarcato ha sempre avuto una raffinata economia delle parole: prima le nomina, poi le giudica, infine le isola.

La storia è disseminata di donne trasformate in mostri perché impossibili da addomesticare. Le streghe europee non erano soltanto vittime della superstizione. Erano spesso levatrici, guaritrici, vedove autonome, donne anziane senza tutela maschile, corpi fuori controllo sociale. Il rogo è stato, prima ancora che una pena, una pedagogia collettiva, perché bruciarne una significava educarne mille. Così ogni epoca ha inventato la propria versione della strega: la donna isterica, la madre snaturata, la carrierista, la donna troppo bella, la donna troppo intelligente, la donna senza figli, la donna con troppi figli, la donna che denuncia, la donna che tace. L’elenco cambia il meccanismo resta.

Possiamo affermare con certezza che la distopia contemporanea è infinitamente più elegante.

Non sempre vieta. Più spesso suggerisce. Non dice: “non puoi”. Dice: “sei sicura?”

Sei sicura di voler fare carriera? Sei sicura di voler denunciare? Sei sicura di non sorridere?

Sei sicura di non essere troppo sensibile? Sei sicura di non essere troppo femminista?

Come se il controllo sociale oggi indossasse il tailleur del buon senso, una pratica costante della

censura ma con ottime maniere.

Ma a volte, per fortuna, accade qualcosa. Succede che una donna decide di non rientrare più nella narrazione scritta da altri e si trasforma in una Queen of Dystopia.

Non quando vince ma quando smette di chiedere il permesso. Questo avviene perché le rivoluzioni femminili raramente iniziano nelle piazze, anzi più spesso cominciano davanti a uno specchio.

Nel momento esatto in cui una donna smette di considerarsi il problema.

Pensiamo a tutte quelle che la storia aveva già condannato: alle suffragette, derise come pazze prima di diventare madri della democrazia; alle operaie che scioperavano quando scioperare significava perdere il pane; alle partigiane, celebrate solo molti decenni dopo aver rischiato la vita;

alle donne che hanno denunciato molestie quando nessuno voleva ascoltare; alle giornaliste insultate per aver scritto; alle magistrate contestate per aver giudicato; alle ricercatrici costrette a dimostrare due volte il proprio valore; alle atlete interrogate sul mascara prima ancora che sul cronometro. Storicamente ogni conquista femminile attraversa tre fasi: prima viene ridicolizzata,

poi demonizzata, infine diventa “normale” e la memoria cancella accuratamente la fatica che è costata per raggiungerla.

Viviamo nell’epoca della reputazione permanente. Internet non dimentica. I social nemmeno.

Una donna può essere processata in tempo reale da milioni di sconosciuti.

Un errore diventa identità, una fotografia diventa sentenza, un’opinione diventa marchio.

Il tribunale dell’algoritmo è forse il più rapido della storia. Eppure è proprio nello spazio digitale che stanno nascendo nuove forme di resistenza: comunità, reti, sorellanze, archivi collettivi.

Ed è qui che la distopia genera il suo stesso anticorpo, perché vi è un equivoco che il femminismo continua a smontare: la resilienza, lungi da essere un talento femminile, è una vera e propria necessità politica. Le donne non nascono forti: sono costrette a diventarlo.

Per questo sarebbe più onesto smettere di celebrare la loro capacità di sopportare e iniziare a domandarci perché abbiano dovuto farlo così tante volte.

Forse una Queen of Dystopia non è la donna che sopravvive all’inferno. È quella che, una volta uscita, decide di lasciare una mappa per le altre, trasformando la vergogna in linguaggio, il silenzio in testimonianza, la ferita in politica. Perché il contrario dello stigma non è il successo. È la possibilità di esistere senza chiedere scusa.

E allora sì, forse il futuro appartiene proprio a loro: alle donne che hanno imparato a governare il caos senza diventarne suddite, alle donne che hanno trasformato il giudizio in coscienza.

La storia le ha chiamate ribelli, isteriche, scandalose, esagerate. Domani, probabilmente, le chiameremo semplicemente normali. Ed è questa la più grande rivoluzione.

Ogni società produce le proprie distopie. Ma sono le donne, da secoli, a scriverne il finale.

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