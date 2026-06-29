A Torre Pellice la XIX edizione di “Una torre di libri 2026” dal 9 al12 luglio

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La diciannovesima edizione del festival UNA TORRE DI LIBRI a Torre Pellice (To) prosegue il suo cammino e nel corso del weekend lungo della manifestazione, dal 9 al 12 luglio 2026, si prepara a offrire due appuntamenti di teatro e musica che raccontano, con linguaggi diversi ma complementari, il cuore del festival: il dialogo tra generazioni, le arti e visioni del mondo. Tra teatro e musica, venerdì e sabato sera diventano così due momenti chiave di questa edizione, capaci di intrecciare crescita personale e grandi eredità culturali. Tutto gratuito. Venerdì 10 luglio: crescere, insieme. La serata di venerdì 10 inizia alle 21.15 in piazza del Municipio con l’incontro dedicato al rapporto tra adolescenti e digitale, a partire dal nuovo libro di Simone Lanza, “Un attimo e arrivo!” (Sonda, 2026), che propone una riflessione attuale e necessaria sul modo in cui le nuove generazioni vivono il mondo contemporaneo. A seguire, il palco si trasforma in uno spazio intimo e narrativo con “Quanto manca?”, lo spettacolo teatrale scritto e interpretato da Anna Demichelis, insieme a Anna Carpaneto ed Eugenia Elifani, con la drammaturgia musicale di Flavio D’Andrea. È l’estate della seconda superiore: tre amiche quindicenni partono all’alba per raggiungere una cima. Per la prima volta sono sole, senza adulti. La montagna diventa il luogo di un passaggio: tra silenzi, fatica e paesaggi, emergono domande, paure e desideri. Quando si diventa grandi? E quante volte accade, davvero? La salita si fa metafora della crescita: il desiderio di arrivare in fretta, di “bruciare le tappe”, si confronta con la realtà dei limiti, degli ostacoli e delle scelte. Le scorciatoie possono sembrare soluzioni, ma comportano rischi. In montagna come nella vita. In poco più di 45 minuti, lo spettacolo restituisce con autenticità e delicatezza lo sguardo delle adolescenti di oggi, offrendo al pubblico un racconto capace di parlare a tutte le generazioni. Sabato 11 luglio: il jazz come racconto del mondo. La sera successiva, sabato 11 alle 21.15, sempre in piazza del Municipio, il festival si apre alla musica con uno degli eventi più attesi di questa edizione: “A MILES SUPREME”, produzione originale di UNA TORRE DI LIBRI. A cent’anni dalla nascita di John Coltrane e Miles Davis (1926-2026), il quintetto di Emanuele Cisi rende omaggio a due figure che hanno segnato in modo indelebile la storia del Novecento. Sul palco, una vera all stars band, arricchita da un giovane stella alla tromba, — con Emanuele Cisi (sax tenore), Lorenzo Fossati (tromba), Paolo Birro (pianoforte), Marco Micheli (contrabbasso) e Luca Santaniello (batteria) — dà vita a un concerto che è insieme celebrazione e racconto. La musica si intreccia con la parola, grazie alla voce dell’attrice Alessia Olivetti, che restituisce al pubblico il pensiero dei due artisti attraverso le loro stesse parole. Non solo un tributo musicale, ma un’esperienza immersiva che attraversa suono, memoria e visione, restituendo tutta la forza innovativa e spirituale del jazz di Coltrane e Davis e che supera i confini stessi del jazz. Due serate diverse e complementari: da un lato il racconto intimo della crescita e dell’adolescenza, dall’altro il respiro universale della grande musica. È in questo dialogo tra linguaggi e generazioni che UNA TORRE DI LIBRI continua a costruire, anno dopo anno, il proprio spazio condiviso di pensiero, arte e comunità.

Tutti gli eventi sono gratuiti e si terranno anche in caso di pioggia. Programma completo e aggiornamenti sul nuovo sito Internet: www.unatorredilibri.it

Il festival UNA TORRE DI LIBRI è promosso dal Comune di Torre Pellice, realizzato grazie al sostegno dell’Otto per mille della Chiesa valdese e organizzato dalla Libreria Claudiana di MauS srl, in collaborazione con l’Associazione Diversi Sguardi e con il coinvolgimento di numerosi partner, fra cui Città Metropolitana di Torino, Claudiana Editrice, Biblioteca civica “Carlo Levi”, Società di Studi Valdesi, Ufficio Archivio storico e Beni culturali della Tavola valdese, RBE-Radio Beckwith e Riforma-L’Eco delle Valli Valdesi.

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