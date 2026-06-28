Giornalismo sotto attacco in Italia

Caro Barachini, il silenzio non è d’oro

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Vincenzo Vita
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Sarebbe stato proprio il minimo sindacale un intervento del sottosegretario con delega all’editoria Alberto Barachini sull’increscioso caso della giornalista parlamentare dell’Agenzia Italia Federica Valenti. Come è stato sottolineato anche da Articolo21, si tratta di una vicenda amarissima, che oltre tutto potrebbe costituire un precedente. La Valenti è stata spostata senza motivazioni convincenti ad un altro servizio per i suoi racconti sulla vicende interne alla Lega. O no? Peraltro, la Lega e’ il partito che segue professionalmente. Ma, al di là delle questioni di ordine sindacali che augurabilmente avranno il loro corso, si pone un problema enorme e specifico. Ecco, allora, che colpisce il silenzio del sottosegretario. L’AGI è di proprietà drll’ENI e riceve contributi pubblici vagliati proprio dal Dipartimento che fa capo a Barachini. Dunque, non c’è niente da dire? Non solo. Al netto di voci corse su eventuali ingerenze sulla scelta, appare ormai non più eludibile il tema dei “captive media”, ovvero della scarsa indipendenza delle testate “prigioniere” delle proprietà, in questo caso a controllo pubblico. Non siamo nell’età di Enrico Mattei e nel frattempo la vita ha scritto un romanzo, per citare il noto autore. Che la vicenda si risolva salvaguardando le prerogative della stimata giornalista, e aprendo finalmente il tema della libertà degli organi di informazione. L’European Media Freedom Act (EMFA) è in vigore e non riguarda solo la Rai.

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