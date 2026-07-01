Mauro Canali a Sabaudia con il suo ultimo libro su Mauro De Mauro

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“Ritratto di giovane fascista. Il caso Mauro De Mauro“, di Mauro Canali apre la XII edizione della rassegna ‘Libri nel Parco’ a Sabaudia (Latina) venerdì 3 luglio. Il libro è un focus sulla scomparsa di De Mauro e scandaglia le zone d’ombra che hanno circondato la vicenda, ricostruendo la prima vita di De Mauro e il contesto politico in cui maturò la sua scomparsa. Ciò che emerge è un intreccio inedito tra fascismo repubblichino, eversione nera, interessi internazionali, apparati dello Stato, servizi segreti e criminalità organizzata, sullo sfondo delle tensioni della guerra fredda. L’omicidio del giornalista si colloca così in un crocevia decisivo, a pochi mesi dal tentato golpe Borghese e negli anni più opachi della storia repubblicana. Mauro Canali sarà intervistato dalla giornalista Licia Pastore, socio onorario di Sabaudia Culturando e attiva collaboratrice per la realizzazione della rassegna.

Mauro De Mauro fu sequestrato sotto casa sua a Palermo la sera del 16 settembre 1970 e da quel momento scompare nel nulla. Nonostante due istruttorie e un processo, il suo caso resta uno dei più oscuri misteri italiani: nessun colpevole, nessun movente accertato, solo una grave serie di omissioni e distorsioni. Piste ignorate, testimonianze non raccolte, scenari ridotti a un’unica chiave interpretativa hanno pesato sulla ricerca della verità, finendo per oscurare le possibili connessioni tra più moventi complementari. Per oltre cinquant’anni le principali piste seguite – quella mafiosa e quella legata al delitto del presidente dell’ENI Enrico Mattei – si sono concentrate quasi esclusivamente sugli ultimi anni della vita di De Mauro, trascurando sistematicamente ciò che precedeva quella stagione e invece, forse, proprio il passato di De Mauro avrebbe potuto far luce sugli interrogativi che orientavano la sua attività giornalistica. Alla presentazione-evento interverrà in collegamento il giornalista Attilio Bolzoni.

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