Giornalismo sotto attacco in Italia

Mauro Canali a Sabaudia con il suo ultimo libro su Mauro De Mauro

News
Redazione
0 0

Ritratto di giovane fascista. Il caso Mauro De Mauro“, di Mauro Canali apre la XII edizione della rassegna ‘Libri nel Parco’  a Sabaudia (Latina) venerdì 3 luglio. Il libro è un focus sulla scomparsa di De Mauro e scandaglia le zone d’ombra che hanno circondato la vicenda, ricostruendo la prima vita di De Mauro e il contesto politico in cui maturò la sua scomparsa. Ciò che emerge è un intreccio inedito tra fascismo repubblichino, eversione nera, interessi internazionali, apparati dello Stato, servizi segreti e criminalità organizzata, sullo sfondo delle tensioni della guerra fredda. L’omicidio del giornalista si colloca così in un crocevia decisivo, a pochi mesi dal tentato golpe Borghese e negli anni più opachi della storia repubblicana. Mauro Canali sarà intervistato dalla giornalista Licia Pastore, socio onorario di Sabaudia Culturando e attiva collaboratrice per la realizzazione della rassegna.

Mauro De Mauro fu sequestrato sotto casa sua a Palermo la sera del 16 settembre 1970 e da quel momento scompare nel nulla. Nonostante due istruttorie e un processo, il suo caso resta uno dei più oscuri misteri italiani: nessun colpevole, nessun movente accertato, solo una grave serie di omissioni e distorsioni. Piste ignorate, testimonianze non raccolte, scenari ridotti a un’unica chiave interpretativa hanno pesato sulla ricerca della verità, finendo per oscurare le possibili connessioni tra più moventi complementari. Per oltre cinquant’anni le principali piste seguite – quella mafiosa e quella legata al delitto del presidente dell’ENI Enrico Mattei – si sono concentrate quasi esclusivamente sugli ultimi anni della vita di De Mauro, trascurando sistematicamente ciò che precedeva quella stagione e invece, forse,  proprio il passato di De Mauro avrebbe potuto far luce sugli interrogativi che orientavano la sua attività giornalistica. Alla presentazione-evento interverrà in collegamento il giornalista Attilio Bolzoni.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

A Torre Pellice la XIX edizione di “Una torre di libri 2026” dal 9 al12 luglio

Redazione

Salute mentale: l’associazione Fiori d’acciaio presenta in Campidoglio il libro “Il Compagno Adulto”

Redazione

Il romanzo “Le Invisibili” di Luca Albanese nell’ambito della rassegna “LeggiAMO la Città” a Latina

Redazione

Le marocchinate del 44, evento in Parlamento per non dimenticare

Redazione

“Chiamata alle arti”. Il 21 giugno a Roma con Emergency e Ivan

Redazione

“Libri nel bosco” da Ohana. Sabato 20 giugno protagonista Giuliana Sgrena

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.