Addio a Renato Cantore, un difensore della libertà di stampa

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E’ morto all’età di 74 anni Renato Cantore, fondatore e primo presidente dell’Associazione della Stampa di Basilicata. L’Associazione della Stampa di Basilicata piange Renato Cantore, un collega esempio di dedizione alla professione, di innovazione e di etica, scomparso questa mattina a Potenza, all’età di 74 anni. Il presidente Angelo Oliveto, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri, il Consiglio d’amministrazione del forMedia® e tutti gli iscritti, attoniti si stringono all’immenso dolore della moglie Margherita, dei figli Cristiano e Carlo, delle nuore, dei nipotini e dei familiari tutti. Renato è stato fondatore e primo presidente dell’Associazione della

Stampa di Basilicata; vicedirettore della Testata giornalistica regionale della Rai e, in precedenza, caporedattore delle redazioni regionali di Basilicata e Puglia. Giornalista professionista dal 1978, laureato in filosofia, aveva vinto il concorso nazionale per l’assunzione di giornalisti in Rai, dove ha sviluppato la sua lunga carriera collaborando anche con Enzo Biagi e firmando numerosi programmi, oltre che migliaia di servizi giornalistici. Aveva collaborato, inoltre, con quotidiani nazionali e locali. Nel 1993 guidò i colleghi lucani alla costituzione dell’Associazione della Stampa di Basilicata: un sindacato che nasceva per allargare la professione ai nuovi tempi che si stavano presentando, aiutarla a superare i limiti imposti dalla perifericità geografica e, nello stesso tempo, rafforzare le singole capacità professionali. Nacque così, per sua iniziativa, nel 1997 il forMedia®, l’Istituto per la formazione al giornalismo e alla comunicazione multimediale, per curare l’aggiornamento continuo dei giornalisti (molto tempo prima dell’introduzione dell’obbligo imposto nel 2014); l’Istituto – unico nel panorama italiano – ha sviluppato partnership nazionali e internazionali ed è ancora oggi luogo di confronto, dibattito e ricerca sulla comunicazione, aperto anche ai territori. Nel 2001, al Congresso della Federazione Nazionale della Stampa di Montesilvano (Pescara) è stato il consigliere nazionale più votato. L’idea di Renato era quella di un sindacato moderno che curasse la tutela dei diritti dei giornalisti, in una stagione che già trentatré anni fa si intravedeva complicata, partendo dal terreno dei precari e dei free lance. Un sindacato che fosse partner e camminasse a fianco di tutti i colleghi. Modello che si poteva costruire solo con una comunità che si riconoscesse nelle fondamenta della professione, rispettando tutte le sensibilità e rappresentando tutte le realtà. Ma anche un modello che fosse aperto al confronto con le altre realtà e fosse capace di contribuire al dibattito nazionale sulla professione. Da questa visione è nato il Forum dell’informazione locale di Matera che, per anni, è stato punto di riferimento a livello europeo. Decine di giovani colleghi hanno chiesto consigli a Renato fino a pochi giorni fa, trovando sempre la sua grande disponibilità. Molti di loro hanno ruoli di responsabilità in diversi organi d’informazione, dalle tv ai giornali, dal web agli uffici stampa. Renato si era dedicato alla saggistica andando alla ricerca dei lucani

che avevano dato lustro alla Basilicata nel mondo, come i due volumi su Rocco Petrone, il capo della missione Apollo 11, che ha portato

l’uomo sulla luna e che sono diventati anche un docufilm. “E’ un momento di grandissimo dolore, ha affermato con commozione il presidente dell’Associazione della Stampa di Basilicata, Angelo Oliveto; perdiamo un autorevole collega, un amico straordinario, una persona eccezionale che ha fatto della comunità e della sua costruzione e cura la cifra umana e professionale. L’eredità che Renato ci lascia guiderà sempre le nostre iniziative e il suo ricordo sarà – ha concluso Oliveto – un valore costante dell’Associazione della Stampa di Basilicata”.

Ciao, Renato. Sarai sempre con noi!

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