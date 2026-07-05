Il Papa a Lampedusa, una soglia aperta nel buio del nostro tempo

L’immagine del Papa a Lampedusa appartiene già alla storia morale del nostro tempo. Un uomo vestito di bianco davanti al mare, mentre varca la Porta d’Europa, nel punto in cui il Mediterraneo smette di essere soltanto paesaggio e diventa dramma, demarcazione di un confine umano, tomba abissale, promessa tradita. In quel gesto sobrio, quasi silenzioso, Leone XIV consegna al mondo un messaggio che non ha bisogno di enfasi. Là dove molti vedono un problema da respingere, il Papa posa lo sguardo su volti, vite, corpi, vicende spezzate.

Lampedusa è un’isola che appare ripetutamente nelle cronache legate alla migrazione dall’Africa ed è nel contempo un luogo della coscienza contemporanea. Da tanti anni accoglie arrivi, naufragi, attese, dolore. Il mare porta ragazzi, madri, bambini, uomini fuggiti da guerre, persecuzioni, fame, prigioni, deserti, economie devastate e regimi violenti. La loro solitudine comincia spesso prima del viaggio e continua dopo l’approdo, quando l’Europa li osserva come numeri, flussi, emergenza e, troppo spesso, fastidio politico.

Per questo il passaggio del Pontefice attraverso la Porta d’Europa assume un valore teologico e civile altissimo. Non attraversa soltanto una scultura affacciata sul mare. Attraversa la soglia dell’indifferenza. La supera davanti alla politica, alle istituzioni, all’informazione, all’opinione pubblica. Là dove il linguaggio pubblico si è indurito e la compassione sembra diventata un sentimento sospetto, il Papa rimette al centro la persona, fragile ed eterna, infusa e svuotata nello stesso istante di diritti fondamentali.

Le sue parole hanno la forza delle frasi semplici quando toccano il cuore della questione. I morti nel Mediterraneo, ha ricordato, sono vittime di decisioni prese e di decisioni omesse. È una frase che pesa più di molti discorsi. Dice che il dramma migratorio non è fatalità né soltanto il risultato della crudeltà dei trafficanti o della durezza del mare. È anche il prodotto di scelte politiche, ritardi, calcoli, paure coltivate, confini difesi più delle vite.

A Lampedusa Leone XIV cammina sulle orme di Papa Francesco, che nel 2013 portò davanti al mondo la denuncia della globalizzazione dell’indifferenza. Oggi quella denuncia torna in un tempo ancora più cupo, segnato da guerre, chiusure identitarie, razzismi riemersi, propaganda contro i vulnerabili. E tanti alibi dietro cui si muovono solo odio e violenza. Il Papa non offre una soluzione tecnica, ma una misura umana. Invita ad accogliere, proteggere, promuovere e integrare come grammatica minima di una civiltà che voglia ancora riconoscersi tale.

La scena alla Porta d’Europa illumina il buio perché sfida l’ipocrisia. Molti Paesi celebrano diritti, libertà e dignità della persona, ma arretrano quando quei diritti arrivano su una barca fragile, con la pelle bruciata dal sole e gli occhi di chi ha visto troppo, pur essendo tante volte in giovanissima età. Lampedusa mostra questa contraddizione senza filtri. Il Papa la attraversa, la impersona, la rende visibile.

In quell’immagine c’è una domanda rivolta all’Europa e al mondo. Cosa resta della nostra umanità se la salvezza di un ragazzo in fuga diventa un fastidio amministrativo? Cosa resta della civiltà se la paura pesa più del diritto alla vita? Il Papa a Lampedusa non chiude il discorso, ma lo prosegue oltrepassando la soglia dove il dolore degli altri smette di essere lontano e pulsa, ci raggiunge come un grido o un respiro estremo dai flutti del Mediterraneo, da un’isola sempre troppo lontana, da labbra sempre innocenti.