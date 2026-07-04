Giornalismo sotto attacco in Italia

Pratiche di informazione e reportage: un sondaggio per giornalisti sul racconto delle persone migranti

News
Redazione
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Invitiamo i giornalisti e le giornaliste di ogni settore a partecipare a un breve sondaggio di ricerca anonimo sulle pratiche di informazione e reportage. L’indagine analizza i criteri di selezione delle notizie, le opinioni sulla copertura mediatica del fenomeno migratorio e l’uso degli strumenti digitali nella professione.
Lo studio fa parte di DEMINE, un progetto di ricerca finanziato dall’Unione Europea che propone dibattiti sulla polarizzazione dell’immigrazione nei media. I risultati saranno utilizzati per attività di ricerca, formazione e per lo sviluppo di strumenti volti a supportare il lavoro giornalistico e a rafforzare il dibattito democratico.

Troverete maggiori informazioni al link del sondaggio. Condividendo la vostra esperienza contribuirete a una ricerca a sostegno del giornalismo. La compilazione richiede circa 10 minuti in anonimato:

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