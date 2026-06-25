Il romanzo “Le Invisibili” di Luca Albanese nell’ambito della rassegna “LeggiAMO la Città” a Latina

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Sabato 27 giugno 2026, alle ore 19:00, presso la sede di LBC — che ospita Articolo21, presidio di Latina, e Spazio MAD — in via Cattaneo 5 a Latina, nell’ambito della rassegna “LeggiAMO la Città”, si terrà la presentazione del romanzo “Le Invisibili” di Luca Albanese, pubblicato da All Around Edizioni.

L’incontro sarà moderato da Rebecca Caggiari e vedrà la partecipazione dell’autore, che dialogherà con il pubblico raccontando il lungo lavoro di ricerca che ha dato vita al romanzo, tra fatti realmente accaduti e finzione narrativa. L’evento è a ingresso libero.

Con questo atteso evento prosegue la rassegna artistico-letteraria “LeggiAMO la Città” di Articolo21 e MAD Museo d’Arte Diffusa, dopo l’evento dedicato a Matilde Serao curato dalla giornalista Cora Craus.

L’approccio della presentazione è immersivo: sarà allestita una postazione giornalistica anni ’80 con cimeli e oggetti d’epoca. Durante la serata sarà possibile acquistare il libro e partecipare al firmacopie.

L’iniziativa è arricchita dalla bipersonale di pittura di Piera Vertecchi e Claudia Vaccaro. In pieno approccio vintage, le artiste espongono con MAD Museo d’Arte Diffusa anche alcuni dipinti dedicati ai fumetti di Tex Willer, Diabolik e Batman. La mostra d’arte contemporanea è a cura di Fabio D’Achille.

“In ‘Le Invisibili’ – si legge in una nota di presentazione – l’autore affronta una delle pagine più inquietanti dell’Italia degli anni Ottanta: la scomparsa di decine di ragazze nella Roma del 1983. Il romanzo è un thriller investigativo che intreccia due linee temporali, il 1983 e il 2024, seguendo le indagini di un giornalista deciso a fare luce su un mistero rimasto sepolto per oltre quarant’anni. Tra documenti dimenticati, segreti di Stato, depistaggi e verità scomode, conduce il lettore in un viaggio che parte dalle strade di Roma per arrivare fino ai giorni nostri”.

Chi è l’autore Luca Albanese, finalista a Casa Sanremo Writers nel 2024?

Luca Albanese, nato a Sanremo nel 1970, vive a Latina dal 2001. Cuoco professionista e scrittore, è autore dei romanzi “Il cadavere dimenticato”, “La verità sepolta” e “Le Invisibili”. Nel 2024 è stato finalista a Casa Sanremo Writers.

Dalla quarta di copertina:

Roma, 1983. In una città attraversata da ombre, spariscono decine di ragazze. Alcune vengono ritrovate, molte altre no. Le loro storie si perdono tra trafiletti di giornale, silenzi istituzionali e famiglie lasciate sole ad aspettare.

Fausto Caronte, cronista di nera ostinato e inquieto, intuisce che dietro quelle scomparse si nasconde qualcosa di più grande di una semplice coincidenza. Quarant’anni dopo, suo figlio Marco, reporter segnato dal mestiere e dai fantasmi del passato, si ritrova sulle tracce della stessa verità, dopo un delitto che riapre ferite mai chiuse.

Tra il 1983 e il 2024, Le invisibili è un thriller teso e oscuro che attraversa i misteri di Roma, i segreti di famiglia e il dolore di chi è stato cancellato troppo in fretta dalla memoria di tutti. Un romanzo che dà voce a chi non l’ha mai avuta e trascina il lettore in un’indagine dove il passato non smette mai di chiedere conto.

Per informazioni: Luca Albanese www.carontefiles.it

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