Non è l’Ice, è un energumeno di San Benedetto del Tronto militante di Futuro Nazionale

Il bullismo declinato a ordine pubblico impartito da privati. Ma quanto male hanno fatto le immagini dell’Ice se, adesso, in Italia un palestrato qualunque può permettersi di aggredire violentemente una persona in evidente stato confusionale, un “fragile”? E’ successo a San Benedetto del Tronto e l’aggressore (italianissimo) ha chiesto ad un amico di essere filmato per poi postare la sequenza. Ora, sull’intelligenza di una persona che mette a disposizione le prove contro se stesso circa la commissione di reati gravi ci sarebbe da riflettere a latere. Tuttavia quel che rende ancora più grave questa storia è il plauso che l’energumeno sta ricevendo sui social. Giuseppe Barboni si è scagliato contro una persona inerme, un immigrato, forse ubriaco o comunque non lucido in quel momento e sotto a quel video si leggono affermazioni entusiaste i cui autori magari nel resto della settimana sono brave casalinghe, gran lavoratori, pazienti padri di famiglia, gentili vicini di casa… Sono passati quasi due giorni dall’aggressione dell’immigrato che sarebbe avvenuta “perché bloccava il traffico”! E il partito di Barboni, quello di Vannacci, non ha detto una parola. Nemmeno alcun esponente del governo di centrodestra che assume sotto di sè la responsabilità dell’ordine pubblico, salvo poi accettare la giustizia privata. nessun commento pervenuto dai molti garantisti che popolano il nostro Paese.

Allora lo facciamo noi: solidarietà alla vittima del pestaggio gratuito e ad uso della telecamera e condanna assoluta del gesto posto in essere dall’uomo che, lo dice lui, è iscritto a Futuro Nazionale.