“Genesi. Soldi, crimine, impunità. Storia dell’estrema destra israeliana”. Il 16 luglio Art.21 Città della Pieve presenta libro Elena Testi

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Il Presidio Articolo 21 di Città della Pieve presenta un grande appuntamento di approfondimento con la giornalista Elena Testi.

Giovedì 16 luglio ore 18 – Cortile Palazzo della Corgna – Città della Pieve -presentazione libro “GENESI. Soldi, crimine, impunità. Storia dell’estrema destra israeliana”.

Elena Testi è una giornalista, reporter e autrice italiana. Lavora come inviata per il telegiornale e le trasmissioni di LA7. È nota per aver seguito e documentato numerose zone di crisi e conflitti internazionali, tra cui la guerra in Ucraina e gli scontri in Medio Oriente.

Oltre al suo lavoro televisivo, ha pubblicato diversi libri, tra cui il saggio “Genesi. Soldi, crimine, impunità. Storia dell’estrema destra israeliana” (SEM, 2026).

Il libro ripercorre la metamorfosi profonda di un Paese: dal sogno infranto di Yitzhak Rabin alla vittoria attraverso l’insediamento teorizzata oggi da ministri come Bezalel Smotrich. Una ricostruzione narrativa che unisce fatti documentati e testimonianze dirette per comprendere le radici dell’estrema destra israeliana.

Appuntamento quindi a giovedì 16 luglio alle ore 18

Con il Patrocinio del Comune di Città della Pieve e in collaborazione con la Libreria Libri Parlanti.

Modererà l’incontro Monica Fanicchi.

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