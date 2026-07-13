Perché le giuste sanzioni contro la Russia non sono state estese a Trump e Netanyahu?

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L’unione europea ha revocato due milioni di euro di finanziamenti alla Biennale di Venezia per mancato rispetto delle sanzioni alla Russia.

Dal momento che non abbiamo aspettato questi anni per criticare il regime stalinista e zarista di Putin, ci permettiamo di chiedere perché mai le giuste sanzioni contro la Russia non sono state estese a Trump e Netanyahu? Perché le loro violazioni della legalità internazionale non hanno mai trovato sanzione?

Neppure un genocidio ha scosso le coscienze europee?

Per queste ragioni non ci scandalizzano le sanzioni a Putin, ma le mancate sanzioni agli altri.

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