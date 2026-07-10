Giornalismo sotto attacco in Italia

Il 14 luglio “La Notte della Democrazia”: associazioni, movimenti e personalità in piazza contro il Melonellum

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Redazione
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Martedì 14 luglio, dalle ore 18, piazza Montecitorio ospiterà “La Notte della Democrazia”, una mobilitazione promossa da associazioni, movimenti, forze politiche e personalità della società civile per chiedere il ritiro del cosiddetto “Melonellum”, la proposta di riforma della legge elettorale attualmente all’esame della Camera dei deputati.

Secondo i promotori, la riforma rappresenta una grave alterazione dei principi della rappresentanza democratica. Il testo prevede infatti un premio di maggioranza che consentirebbe a una coalizione capace di ottenere il 42% dei voti di conquistare una larga maggioranza dei seggi, alterando il rapporto tra consenso elettorale e rappresentanza parlamentare.

La proposta, inoltre, mantiene le liste bloccate, continua a escludere milioni di studenti e lavoratori fuorisede dalla possibilità di votare con modalità realmente accessibili, limita l’utilizzo della firma digitale per la presentazione delle liste e consolida un sistema di privilegi per alcune forze politiche, restringendo ulteriormente gli spazi della partecipazione democratica.

Per questo i promotori hanno deciso di accompagnare la ripresa dell’esame parlamentare con una mobilitazione pubblica aperta a tutte le cittadine e a tutti i cittadini.

Durante la manifestazione i partecipanti saranno invitati a portare con sé un fiore bianco, simbolo di una veglia civile per la democrazia e della volontà di difendere i principi costituzionali della rappresentanza.

Hanno già aderito, tra gli altri, Possibile, Volt, Partito Socialista Italiano, Articolo 21, Radicali Roma, insieme a numerose associazioni, realtà civiche e personalità del mondo della cultura, del giornalismo e dell’impegno civile. Tra le adesioni già confermate figurano Luigi Manconi, Beppe Giulietti, Riccardo Magi, Enzo Maraio e Francesca Druetti. L’elenco delle adesioni è in continuo aggiornamento.

L’appuntamento è quindi per martedì 14 luglio, dalle ore 18, in piazza Montecitorio, per una serata di interventi pubblici e testimonianze in difesa della democrazia rappresentativa.

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