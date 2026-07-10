Giornalismo sotto attacco in Italia

Almirante a Bologna in un video a Palazzo d’Accursio per ricordare il padre di Galeazzo Bignami, dimenticando che lì vi fu la prima strage fascista

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Loris Mazzetti
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Il 10 luglio a Bologna a Palazzo d’Accursio, Ignazio Benito Maria La Russa loda, a vent’anni dalla morte, Marcello Bignami padre del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo, intervenendo “in memoria del camerata Marcello”, poi chiede ai presenti, con fare ironico: “Lo posso dire?” Questo è il presidente del Senato, la seconda carica dello Stato che dovrebbe rappresentare tutti gli italiani, un possibile candidato alla presidenza della Repubblica se passerà la legge truffa che cambierebbe le regole delle prossime elezioni politiche.

Il titolo dato al convegno è: La destra oltre la fiamma, dove si è dimostrato che dalla fiamma tricolore i presenti non si sono mai spostati, le parole del presidente La Russa e l’intervento dell’onorevole Galeazzo Bignami che ha ricordato il padre, che fu consigliere prima in Comune poi in Regione per il Movimento Sociale , poi di AN, con un video, un montaggio di immagini e audio, dove spicca la presenza di Giorgio Almirante, il segretario e fondatore  del MSI con Romualdi, Bacchi, Baghino e altri veterani della Repubblica Sociale. Bignami junior ha ricordato quando ad Almirante, firmatario nel 1938 del Manifesto della razza contro gli ebrei, gli fu impedito di parlare in Piazza Maggiore, il video è una sorta di risarcimento: “ Per questo mi piace far sentire da dentro il Comune le sue parole”.

In ogni cosa che coinvolge questa destra la memoria storica la si usa a piacimento, Galeazzo Bignami ha dimenticato che la prima strage fascista avvenuta nella provincia di Bologna, è accaduta lì dove si è tenuto il ricordo del padre, a Palazzo d’Accursio, era il 21 novembre 1920, quando un gruppo di squadristi fascisti – le squadre d’azione di Leandro Arpinati – prima spararono sulla folla riunita in Piazza  Maggiore in occasione dell’insediamento della nuova giunta socialista, poi diedero l’assalto alla Sala del Consiglio: 10 i morti e 58 i feriti.
Mi pacerebbe chiedere al giurista, ex giudice della Corte Costituzionale, Sabino Cassese se è realmente convinto, come recentemente ha dichiarato, che questa destra destra può ambire alla più alta carica dello Stato.

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