In tanti ad Orvieto per Giulio Regeni

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Centinaia di persone, ad Orvieto, hanno scelto di vedere il film su Giulio Regeni, di ascoltare le parole del regista Simone Manetti, Giuliano Santelli, di Articolo 21, che insieme all’associazione “Cantiere aperto” ha voluto questa iniziativa.

Non a caso ad Orvieto dove si tenne una delle prime manifestazioni della scorta mediatica.

L’avvocata Ballerini, nel suo messaggio, ha ricordato che il 13 e 14 luglio, nell’aula di Rebibbia, si svolgeranno le udienze finali.

Poi la lunga attesa verso una sentenza che dovrebbe arrivare in autunno.

Sarà il caso di non distrarsi.

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