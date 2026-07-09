Giornalismo sotto attacco in Italia

Sui binari del tempo: Matt Haig e il potere delle seconde possibilità

Libridine
Elena D’Alessandri
0 0

Con Il treno di mezzanotte, edito da Edizioni E/O, Matt Haig torna a esplorare il peso dei rimpianti e il valore terapeutico delle seconde possibilità. Attraverso il viaggio del protagonista Wilbur, che sale su un convoglio metafisico nel momento esatto della propria morte, il romanzo si interroga sulla tentazione profonda di riscrivere il passato per fare pace con il presente.

A sei anni di distanza dal successo planetario di La Biblioteca di Mezzanotte, Matt Haig torna a viaggiare nei territori della fiaba emotiva con Il treno di mezzanotte, pubblicato in Italia da Edizioni E/O (343 pp., 21 Euro), proponendo una riflessione intima sul potere del perdono e sulle seconde possibilità. Se nel capitolo precedente era una biblioteca a contenere le infinite traiettorie delle esistenze non vissute, qui il dispositivo narrativo diventa un convoglio in movimento che si manifesta nel momento esatto in cui il protagonista, Wilbur, muore. È proprio nel passaggio tra la vita e il nulla che a quest’uomo tormentato dai rimpianti, primo tra tutti quello di aver gettato all’aria la storia d’amore con Maggie, viene concessa un’opportunità straordinaria: salire a bordo del misterioso treno per tornare indietro, fermarsi nelle stazioni chiave del suo passato e rivivere i momenti decisivi con la consapevolezza del presente. Il cuore pulsante del romanzo risiede proprio nella gestione del rimpianto e nella tentazione, profondamente umana, di invocare una seconda occasione per correggere gli errori commessi. Haig evita le trappole dei paradossi temporali più complessi per concentrarsi sulla psicologia di Wilbur, il quale non desidera solo modificare gli eventi materiali, ma vuole disperatamente capire in quale esatto momento ha iniziato a tradire se stesso e la propria felicità. La seconda possibilità, nel microcosmo dell’autore britannico, non agisce come una bacchetta magica per cancellare il dolore, ma si trasforma in uno specchio in cui guardarsi finalmente con compassione e sincerità. Il viaggio costringe il protagonista a rallentare e a comprendere che ogni deviazione ha contribuito a formare la sua identità, mostrando come cambiare traiettoria comporti sempre il prezzo di mettere a rischio ciò che si è diventati. Con la sua prosa pulita ed empatica, Haig trasforma questo percorso fantastico in una grande metafora sull’accettazione, suggerendo che l’unica vera seconda possibilità accessibile non si trova in un passato da riscrivere, ma nel modo in cui scegliamo di fare pace con la nostra storia. Il treno di mezzanotte si rivela così un romanzo accessibile e profondamente consolatorio, ideale per chiunque si sia trovato a guardare indietro chiedendosi cosa sarebbe successo se avesse imboccato un binario diverso.

 

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Sara Rattaro, “Il vestito di mia madre”, Piemme 2026

Ornella Cioni

“La cena delle anime”, il primo romanzo di Maria Laura Berlinguer. Intevista all’autrice

Redazione

Salute, a Roma la presentazione del convegno “attraversare con l’adolescente il cambiamento”. Dieci anni di ricerca e intervento dell’associazione fiori d’acciaio

Redazione

“Le stanze dei giardini segreti”. Il realismo magico di Nevio Casadio

Maria Paola Patuelli

Marianna Aprile , La Promessa, Rizzoli 2026

Ornella Cioni

Accendere i fuochi: se la gentilezza diventa un atto di resistenza partigiana

Elena D’Alessandri
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.