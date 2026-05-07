Salute, a Roma la presentazione del convegno “attraversare con l’adolescente il cambiamento”. Dieci anni di ricerca e intervento dell’associazione fiori d’acciaio

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L’evento è patrocinato dal Municipio VII di Roma Capitale e dall’Ordine degli Psicologi del Lazio

In uscita il libro “Il Compagno Adulto” in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Venezia

A dieci anni dalla sua fondazione, l’Associazione Fiori d’Acciaio – impegnata nel benessere psicologico dell’età evolutiva, della famiglia e della coppia genitoriale – promuove il convegno “Attraversare con l’adolescente il cambiamento. Dieci anni di ricerca e intervento con le nuove adolescenze. Prospettive cliniche, educative e sociali”, con il patrocinio del Municipio VII di Roma Capitale e dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.

L’appuntamento è in programma per sabato 16 maggio 2026, dalle ore 9.00 alle 18.30, presso il Centro Conferenze Ex Cartiera Latina – Via Appia Antica 42, Roma.

L’evento rappresenta un momento di confronto interdisciplinare tra professionisti della salute mentale, della scuola e dei servizi territoriali sui profondi cambiamenti che attraversano oggi l’adolescenza e sulle nuove forme di disagio giovanile, sempre più presenti nei contesti familiari, educativi e sociali.

Il convegno riunirà psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, dirigenti scolastici e operatori dei servizi educativi, per approfondire le nuove configurazioni dell’adolescenza e individuare possibili risposte cliniche, educative e sociali. La giornata sarà articolata in due sessioni: una dedicata al dialogo tra clinica, scuola e comunità, l’altra alle pratiche cliniche innovative per affrontare i nuovi bisogni evolutivi.

Fondata nel 2016, l’Associazione Fiori d’Acciaio opera principalmente a Roma – ma con l’obiettivo di costruire una rete nazionale di scuole, servizi e professionisti con esperienza nel ritiro sociale – attraverso attività di consulenza psicologica, psicoterapia e numerosi progetti dedicati all’età evolutiva, alla genitorialità e alle famiglie. Nel corso degli anni ha sviluppato interventi specifici rivolti agli adolescenti e ai fenomeni di ritiro sociale, tra cui il progetto “Compagno Adulto”, basato su un lavoro di rete tra professionisti della salute mentale e operatori del territorio.

In questa direzione, è in uscita, il prossimo lunedì 11 maggio, il libro “Il Compagno Adulto” – in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Venezia per la copertina ed il corso di illustrazione che Alessandro Sanna ha tenuto con gli studenti attraversando, con sguardi diversi, il tema dell’adolescenza – che nasce dall’incontro tra esperienza clinica, ricerca e lavoro quotidiano con gli adolescenti. Eugenia Cassandra, Presidente di Associazione Fiori d’Acciaio e Diana Paolantoni, Vicepresidente dell’Associazione, raccolgono in questo volume riflessioni teoriche, strumenti operativi e casi clinici intorno alla figura del Compagno Adulto: una funzione terapeutica che accompagna l’adolescente nei momenti più complessi della crescita.

L’Associazione, inoltre, ha lanciato la campagna solidale a favore del progetto ‘Il Ragazzo Invisibile’: fino al 29 maggio 2026 sarà, infatti, possibile effettuare le donazioni per attivare il Primo Numero Verde Nazionale “Fuori dalla stanza” contro il ritiro sociale e l’Hikikomori. Un aiuto concreto, con il sostegno di psicologi e psicoterapeuti specializzati nel lavoro con adolescenti ad alto rischio, a supporto delle famiglie in difficoltà.



Roma, 7 maggio 2026

Di seguito tutte le informazioni relative all’Associazione Fiori d’Acciaio:

https://www.fioridacciaio.net

https://sostieni.link/40283

https://www.fioridacciaio.net/progetto-fuori-dalla-stanza

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