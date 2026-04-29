Primo Maggio a Città della Pieve all’insegna del lavoro sicuro e della pace

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l messaggio centrale per il Primo Maggio 2026, che si celebrerà venerdì prossimo , si concentra su “Il lavoro e l’edificazione della pace“, tema proposto dai vescovi italiani (CEI) per riflettere sull’impatto dei conflitti sull’occupazione e sull’economia. È un appello alla dignità del lavoro, alla sicurezza, alla lotta al lavoro povero e alla cooperazione per una società generativa e non distruttiva. A Città della Pieve, Arci note, Arci San Litardo, Associazione Turistica Pro Loco Pievese, Donne La Rosa e il Presidio Articolo21 in collaborazione con CGIL,CISL ed UIL, organizzano a partire dalle ore 16.30 fino alle ore 20 un pomeriggio insieme. Parleremo di lavoro e di pace con un rappresentante della CGIL, ascolteremo musiche del sud Italia con il gruppo ” Il duo del basso Lazio” accompagnati dagli irrinunciabili panini con la porchetta e del buon vino. Primo maggio Città della Pieve presso il cortile di Palazzo Orca via Veneto, 6. Vi aspettiamo!

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