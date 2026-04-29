Giornalismo sotto attacco in Italia

Primo Maggio a Città della Pieve all’insegna del lavoro sicuro e della pace

News
Redazione
0 0

l messaggio centrale per il Primo Maggio 2026, che si celebrerà venerdì prossimo , si concentra su “Il lavoro e l’edificazione della pace“, tema proposto dai vescovi italiani (CEI) per riflettere sull’impatto dei conflitti sull’occupazione e sull’economia. È un appello alla dignità del lavoro, alla sicurezza, alla lotta al lavoro povero e alla cooperazione per una società generativa e non distruttiva. A Città della Pieve, Arci note, Arci San Litardo, Associazione Turistica Pro Loco Pievese, Donne La Rosa e il Presidio Articolo21 in collaborazione con CGIL,CISL ed UIL, organizzano a partire dalle ore 16.30 fino alle ore 20 un pomeriggio insieme. Parleremo di lavoro e di pace con un rappresentante della CGIL, ascolteremo musiche del sud Italia con il gruppo ” Il duo del basso Lazio” accompagnati dagli irrinunciabili panini con la porchetta e del buon vino. Primo maggio Città della Pieve presso il cortile di Palazzo Orca via Veneto, 6. Vi aspettiamo!

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Anpi e Articolo 21 al liceo di Minturno. Lectio magistralis di Donatella Di Cesare sui nuovi fascismi

Redazione

Articolo 21 Piemonte aderisce e promuove questa iniziativa per la Festa dell’Europa

Redazione

A Gubbio un 25 aprile all’insegna della trasmissione della memoria e del ripudio della guerra

Redazione

Le Università per Giulio Regeni: grande successo per film e incontro

Redazione

Liberazione, dibattito a Cassino

Redazione

“Il libro segreto di CasaPound”. A Orvieto il 7 maggio la presentazione del libro di Paolo Berizzi

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.