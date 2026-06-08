Leone XIV: una Costituente globale del nuovo diritto internazionale dopo l’enciclica Magnifica humanitas

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La pubblicazione della lettera enciclica Magnifica humanitas ha segnato un punto di svolta nel dibattito etico contemporaneo. Dichiarando la dottrina della “guerra giusta” definitivamente anacronistica di fronte all’avvento dell’intelligenza artificiale bellica e all’automazione della morte, si è offerta una risposta cruciale alla crisi umanitaria dell’era digitale.

Tuttavia, l’analisi teorica rischia di rimanere un’enunciazione priva di effetti pratici se non trova il coraggio di farsi norma giuridica vincolante per gli Stati. Nell’attuale scenario di cinismo geopolitico e frammentazione delle istituzioni sovranazionali, c’è bisogno di un’azione di rottura. Se l’autorità che siede sul soglio che fu di Francesco, e che porta il nome di Leone, non si fa carico di questo passaggio, l’intera impalcatura etica dell’enciclica rischia di rimanere incompiuta.

Per questo è necessario promuovere e convocare una Costituente Universale per il Nuovo Diritto Internazionale, chiamando a raccolta i rappresentanti di tutte le grandi tradizioni spirituali e filosofiche – dalle Chiese cristiane nelle loro diverse confessioni (comprese le ortodosse e le riformate), all’Islam sunnita e sciita, fino al mondo buddista e laico – insieme ai massimi esperti di diritto internazionale.

L’Assemblea Costituente: Un Fronte Comune della Coscienza Umana

Nessun singolo Stato e nessuna istituzione parziale può oggi arginare lo strapotere dei complessi militari-industriali e tecnologici. Questa assemblea planetaria deve agire come un laboratorio giuridico per redigere e presentare all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite un testo normativo radicale, fondato su otto pilastri non negoziabili.

Questo nuovo codice non deve ripudiare totalmente la legittima difesa in modo da condannare chi è aggredito alla sottomissione; deve lasciare la possibilità di difendersi, ma deve togliere agli Stati aggressori ogni alibi linguistico, tecnologico e militare attraverso regole rigide:

1. Ridefinizione dello Status di “Potenza Nucleare”

Il possesso di ordigni atomici deve essere sottoposto a un vincolo internazionale rigido: le nazioni che possiedono armi nucleari non le hanno per minacciare le altre, ma solo ed unicamente per difendere se stesse attraverso la deterrenza passiva e mai attiva. Lo Stato che le possiede non può usarle come strumento di pressione diplomatica o proiezione geopolitica. Il loro unico scopo ammesso è l’autoconservazione biologica entro i propri confini in caso di attacco di pari entità, azzerando la legittimità di qualsiasi dottrina di “primo utilizzo” (No First Use assoluto).

2. Bando Assoluto della Guerra Preventiva

L’uso della forza deve essere considerato lecito unicamente ad aggressione armata già in corso e certificata da organismi neutrali. Ogni attacco intrapreso sulla base di “minacce future” o valutazioni di intelligence deve essere catalogato come crimine internazionale di aggressione.

3. Divieto di Eufemismi Linguistici

Il diritto deve applicare il principio di realtà sopra le parole. Formule ipocrite come “Operazioni Militari Speciali”, “missioni di pacificazione” o “interventi di antiterrorismo” vanno bandite. Qualsiasi superamento dei confini da parte di truppe o missili è guerra per definizione, e l’uso di eufemismi per fare la guerra senza chiamarla tale deve costituire un’aggravante nei tribunali internazionali.

4. Pay responderaCodificazione Automatica del Genocidio

Il riconoscimento del genocidio non può attendere i lunghissimi tempi della burocrazia politica mentre i massacri si consumano. Vanno codificati parametri numerici e qualitativi oggettivi (es. bombardamenti sistematici di aree civili, distruzione di ospedali e acquedotti, blocco dei beni vitali). Al superamento di questi limiti scatta la denominazione automatica di “atti genocidari”, con il conseguente mandato di cattura immediato per i leader responsabili.

5. Criminalizzazione della Minaccia Distruttiva

La sola minaccia o evocazione pubblica dell’uso dell’arma nucleare (compresa quella “sporca”), chimica e batteriologica da parte dei possessori deve essere considerata un crimine contro l’umanità già consumato. Il ricatto atomico o di distruzione di massa cancella immediatamente lo status diplomatico dei governanti, attivando l’isolamento economico e finanziario totale dello Stato minacciante.

6. Stop alle Esercitazioni-Ricatto

La guerra psicologica condotta attraverso lo spostamento di ingenti forze navali, aeree o terrestri come arma di pressione deve essere vietata. Vanno istituite zone cuscinetto e ispezioni multilaterali obbligatorie. Qualsiasi esercitazione-ricatto a ridosso delle frontiere altrui rende nullo per definizione qualsiasi trattato estorto mentre un Paese si trova sotto tale coercizione.

7. Estromissione del Lobbismo Militare dai Parlamenti

Viene introdotto il divieto assoluto per gli Stati di ammettere presso i propri ordinamenti e organi parlamentari le attività di lobbismo industriale e commerciale legate agli armamenti. I rappresentanti delle aziende belliche non possono in alcun modo finanziare campagne elettorali, partiti o fondazioni politiche, né avere accesso preferenziale alle commissioni legislative, azzerando le ingerenze del profitto privato sulla programmazione strategica delle nazioni.

8. Obbligo di Conversione Semantica delle Istituzioni

Per sancire il cambiamento culturale e giuridico del pianeta, si stabilisce l’obbligo per tutti gli Stati aderenti di convertire la denominazione dei vecchi “Ministeri della Guerra” o “Ministeri della Difesa” in Ministero della Pace e della Difesa. Questo mutamento non è solo formale: ridefinisce la missione stessa dell’organo istituzionale, che non deve più essere orientato alla preparazione e alla gestione del conflitto, ma alla prevenzione diplomatica, alla cooperazione globale e al mantenimento attivo della sicurezza multilaterale.

La difesa armata deve diventare l’ultima ratio, sempre dopo aver esperito tutte le altre opzioni diplomatiche e negoziali, e sempre in accordo con gli organismi internazionali di difesa. Le costituzioni degli stati dovranno scrivere esplicitamente, qualora già non lo facciano, che “aborriscono il ricorso alla guerra nelle controversie internazionali”.

Disarmare il Profitto: Il Vincolo Economico

C’è un’ultima verità che questa Costituente deve mettere al centro dell’agenda globale: l’abolizione del profitto privato sulla produzione di armi.

Finché l’industria bellica risponderà a logiche di mercato, quotazioni in borsa e dividendi azionari, la guerra rimarrà una tentazione economica irresistibile. Nazionalizzare e sottoporre a un rigido controllo ispettivo internazionale la produzione dei soli mezzi di contenimento difensivo è l’unico modo per disarmare stabilmente l’economia di guerra.

La Magnifica humanitas ha indicato i rischi etici della modernità tecnologica. Ora è il momento di tradurre quei principi in un’azione politica globale. Il mondo, stanco e ferito dai vecchi giochi di potenza, attende che una voce di autorevolezza universale convochi le forze sane del pianeta per riscrivere le regole della convivenza umana. Chiunque vorrà, potrà fare propria e appoggiare la sua proposta.

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