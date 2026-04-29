Giornalismo sotto attacco in Italia

Articolo 21 Piemonte aderisce e promuove questa iniziativa per la Festa dell’Europa

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Articolo 21 Piemonte aderisce e promuove questa iniziativa per la Festa dell’Europa.
Sono convinto da anni che la trasformazione, per via parlamentare, della Unione Europea in Repubblica federale sia condizione necessaria per resistere alle forze globali che in maniera concentrica lavorano all’annientamento di questa ‘eresia’ della storia. Quando il Movimento Federalista mi ha proposto di coinvolgere Articolo 21 mi è sembrata subito una buona occasione: anche la difesa della libertà di espressione e di pensiero critico passa per il futuro dell’Europa, le storie di Andy Rocchelli, Giulio Regeni, Mario Paciolla, Jan Kuciak, Daphne Caruana Galizia, Peter de Vries stanno lì a ricordarcelo.

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