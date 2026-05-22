Focus sulla sicurezza in Puglia, Mi manda RaiTre intervista Fabiana Pacella

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Una grande puntata quella del 23 maggio giornata in cui si commemora E ricorda la strage di Capaci, per Mi manda Raitre.

A partire dalle 9:15 la trasmissione di approfondimento giornalistico in onda sulla terza reterai, affronterà la tematica della sicurezza a 360 gradi con un viaggio da nord a sud dell’Italia attraverso l’azione della criminalità organizzata con gli assalti ai portavalori, il caso delle cassette di sicurezza forzate e depredate a Napoli ma anche l’apologia e la mitizzazione del male.

La giornalista Floriana Bulfon che ringraziamo per l’attività certosina di ricerca studio e approfondimento, ha intervistato anche la nostra Fabiana Pacella responsabile del presidio Puglia di articolo 21, circa la vicenda del tatuaggio che riprende le scene dell’assalto al portavalori con modalità da guerra del 9 febbraio scorso sulla Lecce – Brindisi. Un caso che ha fatto molto discutere e continua a fare discutere e che richiama alla mente un altro assalto a portavalori che sconvolse il Salento, con l’uccisione di tre guardie giurate il 6 dicembre del 99 a Copertino (Le).

Numerose le interviste i focus e gli approfondimenti in onda con la voce dei diretti interessati, guardie giurate e forze dell’ordine miracolosamente scampate agli assalti.

Una data importante quella del 23 maggio in cui si fa memoria ricordando tanto l’azione devastante delle mafie quanto la risposta necessaria della memoria e dell’impegno di tutti

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