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Global Flotilla, tra i fermati anche il giornalista de Il fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani. Si susseguono in queste ore gli appelli per la sua liberazione. Con il cronista anche il deputato M5s Dario Carotenuto. La corvetta su cui sono state fatte salire le persone trattenute arriverà nel porto di Ashdod. Ad attenderli il team legale di Adalah. La Federazione Nazionale della Stampa in una nota sottolinea la gravità del fatto che si inquadra, purtroppo, nell’atteggiamento ostile di Israele verso il ruolo dell’informazione che in questi anni si è tentato di cancellare a Gaza, dove si è registrato un vero e proprio giornalisticidio.

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