Giornalismo sotto attacco in Italia

Il 16 maggio a Lavinio la presentazione del libro “Crimine capitale”

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Redazione
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Sabato 16 maggio, alle ore 10,30, presso la sede APA in Via di Valle Schioia 125, Lavinio, si terrà la presentazione del libro Crimine Capitale: Fiumi di cocaina, AK-47, chat criptate – Il mondo di Senese, Diabolik e l’Operazione Tritone, scritto da Massimiliano Vucetich, colonnello dei Carabinieri in congedo.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Coordinamento Antimafia Anzio Nettuno e rappresenta un importante momento di approfondimento sui temi della criminalità organizzata, delle indagini investigative e del contrasto alle mafie. Attraverso il racconto dell’autore, già capo dell’Unità Insider, il pubblico potrà conoscere da vicino dinamiche, scenari e retroscena legati ad alcune tra le più rilevanti organizzazioni criminali.

All’incontro saranno presenti Aurelio Lo Fazio, sindaco di Anzio; Luca Brignone, assessore alle Politiche Ambientali; Ciro Nutello, presidente della Commissione Politiche Scolastiche; Irene Giusti, presidente di Reti di Giustizia – Il sociale contro le mafie; e Graziella Di Mambro, giornalista di Latina Oggi.

La presentazione sarà un’occasione di confronto pubblico sul valore della legalità, della memoria investigativa e dell’impegno civile contro le mafie, con particolare attenzione al ruolo delle istituzioni, dell’informazione e della società civile nella costruzione di una cultura della responsabilità.

L’ingresso è libero.

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