Una Rosa Gialla per Giulio Regeni: menzione speciale all’84ª edizione del Premio Roma

Il Roseto Comunale di Roma domenica 17 Maggio alle 18:00 il palcoscenico di un momento di particolare significato civile e culturale.
In occasione dell’84ª edizione del Premio Roma, in via di Valle Murcia n. 6, verrà assegnata una menzione speciale alla memoria di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano barbaramente ucciso in Egitto nel 2016, la cui storia continua a chiedere verità e giustizia.
La cerimonia porterà con sé anche un annuncio atteso: a partire dalla prossima edizione nascerà ufficialmente il premio “Una Rosa Gialla per Giulio Regeni”, un riconoscimento che intende tenere viva la memoria del ricercatore friulano e i valori di libertà, ricerca e impegno civile che incarnava.
(foto Giulio Siamo Noi)