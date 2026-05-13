Al via la 6^ edizione del Progetto Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi: aperta la call per 30 giovani

0 0

È online la call per la sesta edizione del “Progetto Ambasciatori” promossa dalla Fondazione Antonio Megalizzi, iniziativa nata per valorizzare l’eredità culturale e civile del giornalista Antonio Megalizzi e promuovere tra i giovani un’informazione corretta e una maggiore consapevolezza della cittadinanza europea.

Il progetto ha l’obiettivo di selezionare 30 giovani tra studentesse e studenti universitari, neolaureate e neolaureati, per partecipare a un percorso formativo volto ad approfondire i principali temi legati all’Unione europea, tra cui valori, storia, economia, politiche e comunicazione.

Le persone selezionate parteciperanno a una Summer School gratuita in programma a Trento dal 22 al 26 luglio 2026. Il percorso formativo, articolato in sessioni multidisciplinari, vedrà il contributo di docenti universitari, esperti e rappresentanti delle istituzioni europee, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per comprendere e raccontare l’Europa.

Al termine della formazione, a partire da settembre 2026, gli Ambasciatori e le Ambasciatrici saranno impegnati nella realizzazione di attività educative su tutto il territorio nazionale, attraverso l’organizzazione di almeno tre cicli di incontri presso scuole di ogni ordine e grado e altre realtà formative.

La call è rivolta a persone regolarmente iscritte a un corso di studi universitario, nonché a quelle neolaureate da non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando. Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del 24 maggio 2026.

Nelle precedenti edizioni, il progetto ha formato già 150 Ambasciatori, coinvolgendo oltre 15.000 studenti in tutta Italia, contribuendo alla diffusione di una maggiore consapevolezza sui temi europei tra le nuove generazioni.

Con questa iniziativa, la Fondazione rinnova il proprio impegno nel promuovere i valori che hanno guidato l’attività di Antonio Megalizzi, offrendo ai giovani opportunità di formazione e partecipazione attiva alla vita democratica europea.

Per ulteriori informazioni e per candidarsi è possibile consultare i canali ufficiali della Fondazione e visitare il sito www.fondazioneantoniomegalizzi.eu.

Il Progetto Ambasciatori, promosso dalla Fondazione Antonio Megalizzi, è un’iniziativa realizzata con il sostegno della Rappresentanza a Milano della Commissione europea, della Fondazione Compagnia di San Paolo, di BTS e della Regione Trentino-Alto Adige.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21