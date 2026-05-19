Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni,
vista la recidiva di Israele negli attacchi a natanti in acque libere, nella privazione della libertà dei loro occupanti nonviolenti e nel danneggiamento e sequestro delle loro imbarcazioni, chiedo che l’Italia si faccia promotrice di un’iniziativa corale e clamorosa: tutti i Paesi europei coinvolti – per nazionalità delle persone e degli scafi – dovranno procedere a una convocazione sincronizzata – nello stesso giorno – dei rispettivi ambasciatori israeliani, per consegnare loro lo stesso testo di formale protesta per gli atti di pirateria in questione, accompagnato dalla diffida di conseguenze più gravi – sul piano delle relazioni – nel caso di recidiva. Il violento ha bisogno della durezza della sanzione per ravvedersi; anche un Governo senza più rispetto per il diritto internazionale.
Serve una reazione corale e clamorosa contro la pirateria di Netanyahu
Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni,