Giornalismo sotto attacco in Italia

Cpo dell’Ordine: gravissime le affermazioni di Concita Borrelli

News
Redazione
0 0

La Commissione pari opportunità congiuntamente con l’esecutivo dell’Ordine nazionale dei giornalisti ritiene gravissime le dichiarazioni pronunciate dalla giornalista e autrice Tv Concita Borrelli nel corso della trasmissione ‘Porta a Porta’ andata in onda giovedì 14 maggio su Rai1, nelle quali ha affermato testualmente che ‘ognuno di noi sogna lo stupro’.
Dichiarazioni pericolose e inaccettabili, che banalizzano il tema della violenza sessuale e risultano offensive nei confronti di tutte le vittime di abusi e violenze e più in generale di tutte le donne.
La Commissione pari opportunità congiuntamente con l’esecutivo contesta che tali affermazioni trovino spazio nel servizio pubblico radiotelevisivo, che ha il dovere di promuovere rispetto, responsabilità e attenzione su temi tanto delicati.
Nel rispetto del codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti la Cpo e l’esecutivo ribadisce che quando si parla di violenza di genere non può esserci alcuna ambiguità.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Appello a partecipare alla Marcia della Pace: dall’Umbria al Salone Internazionale del Libro di Torino, tante voci contro la guerra

Redazione

Il 16 maggio a Lavinio la presentazione del libro “Crimine capitale”

Redazione

Una Rosa Gialla per Giulio Regeni: menzione speciale all’84ª edizione del Premio Roma

Redazione

Al via la 6^ edizione del Progetto Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi: aperta la call per 30 giovani

Redazione

Esce in questi giorni tradotto in spagnolo il libro “Con Loro Come Loro. Storie di donne e bambini in fuga” (Paoline 2024) di Gennaro Giudetti con Angela Iantosca

Redazione

Al via l’XI edizione di “Imbavagliati”: anteprima “Esperanto” il nuovo brano di Tony Esposito

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.