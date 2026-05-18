Cpo dell’Ordine: gravissime le affermazioni di Concita Borrelli

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La Commissione pari opportunità congiuntamente con l’esecutivo dell’Ordine nazionale dei giornalisti ritiene gravissime le dichiarazioni pronunciate dalla giornalista e autrice Tv Concita Borrelli nel corso della trasmissione ‘Porta a Porta’ andata in onda giovedì 14 maggio su Rai1, nelle quali ha affermato testualmente che ‘ognuno di noi sogna lo stupro’.

Dichiarazioni pericolose e inaccettabili, che banalizzano il tema della violenza sessuale e risultano offensive nei confronti di tutte le vittime di abusi e violenze e più in generale di tutte le donne.

La Commissione pari opportunità congiuntamente con l’esecutivo contesta che tali affermazioni trovino spazio nel servizio pubblico radiotelevisivo, che ha il dovere di promuovere rispetto, responsabilità e attenzione su temi tanto delicati.

Nel rispetto del codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti la Cpo e l’esecutivo ribadisce che quando si parla di violenza di genere non può esserci alcuna ambiguità.

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