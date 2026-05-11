“Torniamo alla Costituzione”. Appello di 126 costituzionalisti sulla legge elettorale. FIRMIAMO TUTTI!

Noi professori di Diritto costituzionale riteniamo necessario esprimere una forte preoccupazione per la proposta di riforma della legge elettorale attualmente all’esame della Camera dei Deputati.
Essa presenta rilevanti criticità dal punto di vista costituzionale, a partire da un’impostazione di fondo non conciliabile con i principi della democrazia rappresentativa.
La legge elettorale non è una legge ordinaria come le altre: incide direttamente sul rapporto tra corpo elettorale e Parlamento, sull’eguaglianza del voto e sull’equilibrio complessivo della forma di governo.
È grave il fatto che ancora una volta si vogliano modificare le regole elettorali quasi alla vigilia del voto e soprattutto, dopo il risultato della straordinaria partecipazione al referendum, si voglia costruire un sistema elettorale che, anziché combattere l’astensionismo, rischia di incrementarlo, con meccanismi quali le liste bloccate e un premio abnorme, che allontanano i cittadini dal voto e dalla partecipazione democratica, trasformando le elezioni in un plebiscito per la scelta di un capo e dei suoi sostenitori.
Tre sono i punti più critici.
Il primo riguarda il premio di governabilità o di maggioranza. La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha escluso in assoluto la possibilità di meccanismi premiali, ma li ha sottoposti a condizioni rigorose: il premio deve essere proporzionato, deve operare in presenza di una soglia ragionevole di consenso e deve essere effettivamente idoneo a perseguire l’obiettivo della governabilità. Il pericolo maggiore sta nel fatto che il premio possa risultare eccessivo, fino a portare la lista o coalizione vincente verso il 60% dei seggi, incidendo così anche sulle “maggioranze di garanzia” previste dall’ordinamento costituzionale. Altro aspetto fortemente critico è quello dell’incompatibilità del premio con il bicameralismo disciplinato dalla Costituzione.
Il secondo profilo riguarda l’aver pensato un sistema basato unicamente su liste bloccate, e che consente pluricandidature (fino a cinque collegi!). La proposta accentua i difetti principali dell’attuale sistema, affidando l’intera selezione dei parlamentari a liste bloccate e introducendo un premio potenzialmente abnorme e rigido con l’attribuzione di 70 e 35 seggi assegnati rispettivamente nelle due Camere prescindendo dall’esito del voto per le diverse liste.
Un sistema fondato integralmente su liste bloccate, aggravato da pluricandidature e da liste premiali di dimensione sostanzialmente nazionale, consegna ancora una volta la selezione dei parlamentari alle leadership di partito e svuota il rapporto tra elettori ed eletti.
Il terzo profilo riguarda l’indicazione preventiva del candidato alla Presidenza del Consiglio, che contrasta con i principi che reggono nel nostro ordinamento la nomina del Governo, che dipende dagli equilibri parlamentari risultanti dalla composizione delle Camere, oltre che dall’esercizio delle prerogative del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 92 Cost. e dal successivo rapporto fiduciario con il Parlamento.
È proprio dalla combinazione di questi fattori che scaturisce un Premierato di fatto, prospettiva che dopo il risultato referendario sembrava ormai abbandonata.
Per queste ragioni, riteniamo che la proposta di legge elettorale all’esame della Camera dei deputati sia gravemente lesiva dei valori costituzionali, aggravi il distacco tra cittadino ed istituzioni e rafforzi le preoccupazioni per la crisi del Parlamento.
È nostro dovere di costituzionalisti segnalare all’opinione pubblica che questo progetto di riforma elettorale costituisce una forzatura inaccettabile delle regole democratiche e costituzionali
1. Cheli Enzo
2. De Siervo Ugo
3. Volpi Mauro
4. Cabiddu Maria Agostina
5. Grosso Enrico
6. Tarli Barbieri Giovanni
7. Zaccaria Roberto
8. Romboli Roberto
9. Angiolini Vittorio
10. Calvano Roberta
11. Spadacini Lorenzo
12. Mastromarino Anna
13. Pallante Francesco
14. Pinelli Cesare
15. Caretti Paolo
16. Biondi Francesca
17. Ruggeri Antonio
18. Rossi Emanuele
19. De Minico Giovanna
20. Pertici Andrea
21. Adamo Ugo
22. Algostino Alessandra
23. Amirante Carlo
24. Armanno Marco
25. Azzariti Gaetano
26. Balboni Enzo
27. Baroncelli Stefania
28. Bartole Sergio
29. Benedetti Auretta
30. Bergonzini Chiara
31. Bianchi Paolo
32. Bianco Giovanni
33. Bin Roberto
34. Bonini Monica
35. Brunelli Giuditta
36. Buffoni Laura
37. Buzzacchi Camilla
38. Caldirola Debora
39. Califano Licia
40. Cantaro Antonio
41. Campanelli Giuseppe
42. Cardone Andrea
43. Cariola Agatino
44. Carli Massimo
45. Carloni Enrico
46. Casamassima Vincenzo
47. Casanova Daniele
48. Cavasino Elisa
49. Cervati Angelo Antonio
50. Cherchi Roberto
51. Chieffi Lorenzo
52. Ciolli Ines
53. Cosulich Matteo
54. Cuccodoro Enrico
55. D’Alessandro Giovanni
56. D’Amico Giacomo
57. D’Amico Marilisa
58. D’Andrea Antonio
59. De Martin Gian Candido
60. Decaro Carmela
61. Dal Canto Francesco
62. Della Morte Michele
63. Di Cosimo Giovanni
64. Di Gaspare Giuseppe
65. Di Salvatore Enzo
66. Famiglietti Gianluca
67. Ferraiuolo Gennaro
68. Pugiotto Andrea
69. Ganino Mario
70. Giangaspero Paolo
71. Mario Gorlani
72. Grasso Nicola
73. Grisolia Cristina
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76. Gusmai Antonio
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84. Lorello Laura
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88. Maci Paolo
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90. Malo Maurizio
91. Manetti Michela
92. Marcenò Valeria
93. Marone Francesco
94. Massa Pinto Ilenia
95. Mastropaolo Antonio
96. Matucci Giuditta
97. Moschella Giovanni
98. Napoli Cristina
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100. Pezzini Barbara
101. Pioggia Alessandra
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