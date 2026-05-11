“Torniamo alla Costituzione”. Appello di 126 costituzionalisti sulla legge elettorale. FIRMIAMO TUTTI!

0 0

Noi professori di Diritto costituzionale riteniamo necessario esprimere una forte preoccupazione per la proposta di riforma della legge elettorale attualmente all’esame della Camera dei Deputati.

Essa presenta rilevanti criticità dal punto di vista costituzionale, a partire da un’impostazione di fondo non conciliabile con i principi della democrazia rappresentativa.

La legge elettorale non è una legge ordinaria come le altre: incide direttamente sul rapporto tra corpo elettorale e Parlamento, sull’eguaglianza del voto e sull’equilibrio complessivo della forma di governo.

È grave il fatto che ancora una volta si vogliano modificare le regole elettorali quasi alla vigilia del voto e soprattutto, dopo il risultato della straordinaria partecipazione al referendum, si voglia costruire un sistema elettorale che, anziché combattere l’astensionismo, rischia di incrementarlo, con meccanismi quali le liste bloccate e un premio abnorme, che allontanano i cittadini dal voto e dalla partecipazione democratica, trasformando le elezioni in un plebiscito per la scelta di un capo e dei suoi sostenitori.

Tre sono i punti più critici.

Il primo riguarda il premio di governabilità o di maggioranza. La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha escluso in assoluto la possibilità di meccanismi premiali, ma li ha sottoposti a condizioni rigorose: il premio deve essere proporzionato, deve operare in presenza di una soglia ragionevole di consenso e deve essere effettivamente idoneo a perseguire l’obiettivo della governabilità. Il pericolo maggiore sta nel fatto che il premio possa risultare eccessivo, fino a portare la lista o coalizione vincente verso il 60% dei seggi, incidendo così anche sulle “maggioranze di garanzia” previste dall’ordinamento costituzionale. Altro aspetto fortemente critico è quello dell’incompatibilità del premio con il bicameralismo disciplinato dalla Costituzione.

Il secondo profilo riguarda l’aver pensato un sistema basato unicamente su liste bloccate, e che consente pluricandidature (fino a cinque collegi!). La proposta accentua i difetti principali dell’attuale sistema, affidando l’intera selezione dei parlamentari a liste bloccate e introducendo un premio potenzialmente abnorme e rigido con l’attribuzione di 70 e 35 seggi assegnati rispettivamente nelle due Camere prescindendo dall’esito del voto per le diverse liste.

Un sistema fondato integralmente su liste bloccate, aggravato da pluricandidature e da liste premiali di dimensione sostanzialmente nazionale, consegna ancora una volta la selezione dei parlamentari alle leadership di partito e svuota il rapporto tra elettori ed eletti.

Il terzo profilo riguarda l’indicazione preventiva del candidato alla Presidenza del Consiglio, che contrasta con i principi che reggono nel nostro ordinamento la nomina del Governo, che dipende dagli equilibri parlamentari risultanti dalla composizione delle Camere, oltre che dall’esercizio delle prerogative del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 92 Cost. e dal successivo rapporto fiduciario con il Parlamento.

È proprio dalla combinazione di questi fattori che scaturisce un Premierato di fatto, prospettiva che dopo il risultato referendario sembrava ormai abbandonata.

Per queste ragioni, riteniamo che la proposta di legge elettorale all’esame della Camera dei deputati sia gravemente lesiva dei valori costituzionali, aggravi il distacco tra cittadino ed istituzioni e rafforzi le preoccupazioni per la crisi del Parlamento.

È nostro dovere di costituzionalisti segnalare all’opinione pubblica che questo progetto di riforma elettorale costituisce una forzatura inaccettabile delle regole democratiche e costituzionali

1. Cheli Enzo

2. De Siervo Ugo

3. Volpi Mauro

4. Cabiddu Maria Agostina

5. Grosso Enrico

6. Tarli Barbieri Giovanni

7. Zaccaria Roberto

8. Romboli Roberto

9. Angiolini Vittorio

10. Calvano Roberta

11. Spadacini Lorenzo

12. Mastromarino Anna

13. Pallante Francesco

14. Pinelli Cesare

15. Caretti Paolo

16. Biondi Francesca

17. Ruggeri Antonio

18. Rossi Emanuele

19. De Minico Giovanna

20. Pertici Andrea

21. Adamo Ugo

22. Algostino Alessandra

23. Amirante Carlo

24. Armanno Marco

25. Azzariti Gaetano

26. Balboni Enzo

27. Baroncelli Stefania

28. Bartole Sergio

29. Benedetti Auretta

30. Bergonzini Chiara

31. Bianchi Paolo

32. Bianco Giovanni

33. Bin Roberto

34. Bonini Monica

35. Brunelli Giuditta

36. Buffoni Laura

37. Buzzacchi Camilla

38. Caldirola Debora

39. Califano Licia

40. Cantaro Antonio

41. Campanelli Giuseppe

42. Cardone Andrea

43. Cariola Agatino

44. Carli Massimo

45. Carloni Enrico

46. Casamassima Vincenzo

47. Casanova Daniele

48. Cavasino Elisa

49. Cervati Angelo Antonio

50. Cherchi Roberto

51. Chieffi Lorenzo

52. Ciolli Ines

53. Cosulich Matteo

54. Cuccodoro Enrico

55. D’Alessandro Giovanni

56. D’Amico Giacomo

57. D’Amico Marilisa

58. D’Andrea Antonio

59. De Martin Gian Candido

60. Decaro Carmela

61. Dal Canto Francesco

62. Della Morte Michele

63. Di Cosimo Giovanni

64. Di Gaspare Giuseppe

65. Di Salvatore Enzo

66. Famiglietti Gianluca

67. Ferraiuolo Gennaro

68. Pugiotto Andrea

69. Ganino Mario

70. Giangaspero Paolo

71. Mario Gorlani

72. Grasso Nicola

73. Grisolia Cristina

74. Guarini Cosimo Pietro

75. Gulotta Carla

76. Gusmai Antonio

77. Iacovelli Danila

78. Imarisio Luca

79. Ladu Marco

80. Lamberti Armando

81. Lollo Andrea

82. Longo Fabio

83. Loprieno Donatella

84. Lorello Laura

85. Losana Matteo

86. Losurdo Federico

87. Lucarelli Alberto

88. Maci Paolo

89. Malfatti Elena

90. Malo Maurizio

91. Manetti Michela

92. Marcenò Valeria

93. Marone Francesco

94. Massa Pinto Ilenia

95. Mastropaolo Antonio

96. Matucci Giuditta

97. Moschella Giovanni

98. Napoli Cristina

99. Parisi Stefania

100. Pezzini Barbara

101. Pioggia Alessandra

102. Pizzolato Filippo

103. Podetta Marco

104. Politi Fabrizio

105. Quirino Camerlengo

106. Raveraira Margherita

107. Regasto Saverio

108. Rinaldi Eleonora

109. Rochetti Laura

110. Sabbioni Paolo

111. Saitta Antonio

112. Schillaci Angelo

113. Serges Giovanni

114. Serges Giuliano

115. Siclari Massimo

116. Sobrino Giorgio

117. Stefania Parisi

118. Tarchi Rolando

119. Torre Alessandro

120. Tripodina Chiara

121. Verde Giuseppe

122. Veronesi Paolo

123. Vigevani Giulio Enea

124. Villone Massimo

125. Woelk Jens

126. Ziller Jacques

Aderiscono all’appello altri appartenenti al gruppo

“Costituzione e Democrazia”

Giovagnoli Agostino Professore di storia contemporanea Passarelli Gianluca Professore di Scienza Politica Belli Paci Luciano Avvocato Condorelli Luigi Professore di diritto internazionale Corasaniti Giuseppe Professore di filosofia del diritto Colombo Gherardo Magistrato Falcone Anna Avvocato Filippi Paola Magistrata Gallo Domenico Magistrato Giannini Massimo Giornalista Grisolia Filippo Magistrato Lerner Gad Giornalista Parrini Dario Senatore della Repubblica Tria Lucia Magistrata Scalabrino Michelangela Professoressa di Diritto internazionale Scaramucci Barbara Giornalista Spataro Armando Magistrato Stasio Donatella Giornalista Varano Enzo Professore di Diritto comparato Marco Filippeschi, ex sindaco di Pisa, parlamentare in due legislature

Inserisci la tua firma Invia Elenco firme:



ANNA GIANNETTI

ANTONIO ANELLI ingegnere

Aida Alagic

Alberto Bernstein

Alessandra Bozzoli

Alessandra Federico

Alessandra Giovagnoli ex Universita di Bologna

Alessandra Giovagnoligia Universita di Bologna

Alessandro Bedosti

Alessandro Cannizzaro

Alessandro Di Renzo

Alessandro Diano

Alessandro Marinelli

Alessandro Pollio Salimbeni vicepres naz ANPI

Alessandro Pucci

Alessandro Ruzzon

Alessia Zambon

Alfonso Amatucci

Alfonso Colucci

Alfonso DAdamo

Alfonso Lapalorcia

Alfredo Petrone

Alice DellOmo

Anacleto Lauri

Andrea Cabiddu

Andrea Furlan

Andrea Giuseppe gallo

Andrea Kalajzic

Andrea Manzardo

Andrea Padalino Morichini

Angela Bernardini magistrato

Angela Daniela Stabilini

Angela Perillo

Angela Testa

Angela petillo

Angelo Alonzo

Angelo Rossi

Angelo Vertullo

Aniello Nappi

Aniello Pennacchio

Anna Anglani Buiatti

Anna Maria Borghi

Anna Maria Pintus

Anna Maria Rita Lazzaro

Anna Mori Magistrata

Antonella Di Florio magistrata

Antonella La Rosa

Antonello Rustico

Antonelloongo

Antonia Filomena Mele

Antonia Maria Baccarini

Antonia Sechi

Antonietta Ruberto

Antonio Amatruda

Antonio Caputo

Antonio Caputo Avvocato

Antonio Maria Bonanata

Antonio Minisola magistrato

Antonio Mocci

Armando Carta

Astorino Antonio

Attilio Stracuzzi

Barbara Fabbrini magistrata

Barbara Roma

Benedetto Cardella

Biagio Di Maro

Bruno Bonaro

Bruno Giordano magistrato

Bruno Rossi Mori

Bruno Zinghini

Camillo Trapuzzano

Carla Francisetti

Carla Severini

Carlo Alessandro Modestino magistrato

Carlo Antonio Sampietro

Carlo Parenti gia storico del diritto e avvocato

Carlo Ricci

Carlo Traverso

Carlofilippo Mascheroni

Caterina Fiumano

Cesare Cioni

Cetty Di Benedetto

Chiara Gabrielli

Chiara Zulian

Christine von Borries

Cinzia Niccolai

Cinzia Passero

Cinzia Savasta

Cirillo Tonelli

Citto Leotta

Clarissa Moroni

Claudia Bracchi

Claudio Siragusa magistrato

Concetta Lucia Filomia

Concetta Musolino

Consiglia Zagaria

Corrado Gozzo

Cristiana Torti

Cristina Bertolo

Cristina Fara

Daniela Borgonovo magistrato

Daniela Masiero

Daniela Perdibon

Daniele Altamore

Dario Franvhini

De Nardo Valentino

Debora Costantini

Delia Cirielli

Demartini Laura

Dianella Pez

Domenica Meloni

Domenico Buratti

Domenico Pomarico

Donatella Gennai

Duilio Donfrancesco

Ecaterina Milu

Edoardo Bogani

Elena Coppola

Elena Giancotti

Elena Mulas

Elena Panoschi

Elena bianca Di Gioia

Elia Gianella

Elio Michelini

Elisabetta Caradonna

Elisabetta Orlandini

Emanuela Attura

Emilio MALPICA

Emilio Sirianni magistrato

Enrico Cappellini

Enrico Lanzara

Enrico Simoni

Enzo Marinari Professore di Fisica Teorica

Eraldo Tonelli

Erika Raffaelli

Ernesto Goteri

Ettore Trenti

FRANCO DI CESARE

Fabio Ascenzi

Fabio Grimaldi

Fabrizio Canedda

Fabrizio Cerri

Fahmi Hashlamoun

Faliero Ciappei

Fausto Nistico ex magistrato

Federica Menciotti

Felice Ancora

Felli Achille

Fernando Luigi Fiori

Filippo Bangoni

Filippo Minacapilli

Filippo Ventura Docente di Discipline giuridiche

Filomena Racioppi

Flavia Donati

Flavia Savarese

Franca Lubello

Francesca Federico

Francesca Manca ex magistrato

Francesca Poma

Francesca Romana

Francesca russo

Francesco Demarco

Francesco Gratteri magistrato in pensione

Francesco Jacinto

Francesco Laterrenia

Francesco Maisto magistrato

Francesco Puliafito

Francesco Somaini

Francesco Zurlo Avvocato

Francesco lavosi

Franco Angiolini

Franco Araniti

Franco Biccari

Franco Gooosio

Franco Spiccia

Fulvio Nicolini

Gabriella Monteleone

Gabriella Viglione magistrata

Gaia Fragano

Gaudenzio Brogna

Gennaro Marangella

Genoveffa Giuliana Giuri

Gherardo Vittori

Giacomo Anedda

Giacomo Pisanu

Giancarlo Nobile

Giancarlo Pisanu

Giandomenico De Simone

Gianfranco Gilardi magistrato

Gianfranco Gilardi magistrato in pensione

Gianluca Pinto

Gino Della Vittoria

Giordano Spaziani

Giorgio Federici

Giovanna Antonietti

Giovanna Ceiner

Giovanna Diana

Giovanna Esposito

Giovanna Montella

Giovanna Sacchelli

Giovanni Colombo

Giovanni Croce

Giovanni Garofalo

Giovanni Marras Sassari

Giovanni Rappocciolo

Giovanni Santangelo

Giovanni Semeraro

Giovanni Tamburino

Giovanni Velardita

Giovanni marotta

Giulia Lorenzi

Giuliana Mazzi

Giuliana Pagano

Giuliana Quattromini giuslavorista

Giuliano Pizzanelli

Giulio De Matteis

Giuseppa Di Pietro

Giuseppe Cabiddu

Giuseppe Carmelo Affrunti

Giuseppe Di Filippo

Giuseppe Eriano

Giuseppe Faranda

Giuseppe Giulietti

Giuseppe Mercurio

Giuseppe Picchianti

Giuseppe Salme gia magistrato

Giuseppina Mela

Giuseppina Roberti

Giuseppina natale

Grazia Tuzi

Grazianna Cavaliere

Graziella Di Mambro

Graziella Mascarello

Guido filippo pinto

Guido montanari

Ida Nicolini

Ilaria Palmeri

Ilario Nasso magistrato

Irene Panattono

Irene pavesi

Isabella Necci

Konstantinos Priftis

Laura Aliberti

Laura Di Maria

Laura Dipaola

Laura Incantalupo

Laura Mascarin

Laura Morante

Laura Pprtunato

Laura giuseppina Lazzara

Leonardo Arci

Letterio Licordari

Liliana Monaco

Liliana Valli

Luca Ferraris

Lucia Citerio

Lucia Nicolai

Lucia Schillaci

Luciana Cappelletto

Luciana La Prova

Luciano Fantini

Lucilla Giannino

Lucrezia Abbrescia

Luigi Bimbi avvocato

Luigi Carelli

Luigi Maffezzoli

Luigi Perillo

Luigi Pietro Caiazzo magistrato

Luigi Rizzo

Luigi Spagnolo

Luigi salvatore Disabato

Luigia Gambino

Luigia Maria Rita Castronuovo

Luisa Selmi

Marcello Barletta

Marco Castoldi

Marco Di Geronimo

Marco Dinapoli magistrato

Marco Ladu

Marco Palombo

Margherita Sitongia magistrata

Maria Alessandra Torri

Maria Anaclerio

Maria Antonia Salis

Maria Bruna Guadagni

Maria Centrella

Maria Centrellw

Maria Concetta Prestigiacomo

Maria Conte

Maria Dante

Maria Demonte

Maria Fibbi

Maria Garofalo

Maria Grazia Loi

Maria Lopuzzo

Maria Luigia Sassu

Maria Maddalena Boscarino

Maria Rosa Appolonia

Maria Teresa Corrado

Maria Teresa Scarlato

Maria carmina marotta

Marialuisa caprella

Marianna Giandolfi

Mariarosaria De Crescenzo

Marina Dartor

Marina Pugliese

Mario Castronovo

Mario Cuccuru

Mario Giovanni Spinicci

Martino Colucci

Marzia Raffaella Giordano

Massimo Fontanelli

Massimo Gentili

Massimo Pagliarini magistrato

Massimo manocchio

Matilda Murtas

Mattia Gentili

Maurita Latini

Maurizio Arena

Maurizio Fassanelli Avvocato

Maurizio LAGANA

Mauro Natale

Micaela Francisetti

Michelangelo Pietrobuono

Michele Bella

Michele di Lecce

Mirella Albano

Mirella Cervadoro magistrato

Mirka Agostinetti

Monica Nardi Professore di Chimica

Nadia Cuffaro

Nadia Ferrari

Nella Toscano architetto

Nicla CAVALLUZZI

Nicola Perrotti

Nicola Sinopolo

Nicola Turco

Nuccia Cappuccio

Nunzia DElia

Nunzia dElia

P De Sena Professore di Diritto internazionale

Paola Bevilacqua

Paola Correddu Medico

Paola Festari

Paola Gramigni

Paola bigini

Paolo Faugiana

Paolo Mocchi

Paolo Volpato giornalista

Paolo Zucchetti

Pasquale Beneduce ordinario di Storia delle istitu

Pasque Biagio Sotgia

Patrizia Papa magistrato in pensione

Patrizia Pinna

Patrizio Biagi

Pier Domenico Schiavi

Pierluigi Cirillo

Pierluigi Panici avvocato

Pierluigi Rossi

Pierpaolo Loi

Pilar Castel

Pina Zappetto

Raffaele Anastasio

Renzo Martucci

Riccardo Asti

Riccardo Telleschi psicologo clinico

Roberta Broccolucci

Roberta Pellati

Roberta Pierobon

Roberta Santoni Rugiu

Roberto Albani

Roberto Cociancich Avvocato

Roberto Lamma avvocato

Roberto Meneghetti

Roberto Pucitta

Roberto Ranzenigo

Roberto Skulina

Rocco Distilo

Rosa Coppola

Rosario Pedretti

Rossana bernardini

Rossella Torchia

SANTO GIUSEPPE SILVESTRI

Salvatore Borsellino

Salvatore Giannino

Sandra Natoli

Sandra Rusca

Sandro Doglione

Sandro carboniero

Sante Nardelli

Santina Bosco

Sara Failla

Serenella Siriaco

Sergio Bagnasco

Sergio Nardo

Sergio Zanatta cittadino

Settimia MARTINO

Silvana Marzocchi

Silvano Marchiori

Silvia Zuddas

Simone Laurenzano

Sofia Martino

Stefano Calabretta

Stefano Corradino

Stefano Fortunato

Stefano Mecacci

Stefano Olivieri

Tiziana Rizzitelli

Tiziana Salvino

Umberto Ausie

Umberto Mazza psicologo clinico

Valerio Fracassi magistrato in pensione

Valter Bezzi

Vincenzo Mazzotti

Vincenzo Vita

Vittorina Corva

Vittorio Frascherelli

Vojimir Tavcar

Zaira Dato

flora randazzo magistrata

marco proverbio

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21